Здоровые привычки Брэда Питта, позволяющие актеру оставаться в форме в 60 лет

Привлекательная внешность популярных людей не является чем-то удивительным, однако способность поддерживать красоту и форму о солидном возрасте, в некоторых случаях, действительно может удивлять. В частности, актер и кинопродюсер Брэд Питт в свои 60 лет имеет образцовую физическую форму и внешний вид, который мотивирует других следовать его примеру.

Какие привычки и ежедневные вещи позволяют актеру поддерживать тонус, физическую активность и внешний вид? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Напитки

Чай матча, клюквенный сок и газировка - это то, от чего не может отказаться "самый красивый мужчина Голливуда". По словам актера, он имеет "чистейшие мочевыводящие пути во всем Лос-Анджелесе", что вполне вероятно, если употреблять такие напитки регулярно и часто.

Регулярное занятие спортом

Актер известен публике благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Бойцовский клуб", "Троя", "Однажды в… Голливуде" и во многих других, в каждом из которых он демонстрировал свою отличную форму. Это требовало от актера много усилий и преданности. .В частности, для роли Тайлера Дердена ("Бойцовский клуб") Пит тренировался в зале до 6% жира в теле при мышечном весе в почти 70 кг.

Он генетический фрик. Бред может делать все, что захочет. Он может наращивать мышцы, но для этого он похудел, поэтому во время тренировок и подъемов он ограничивал свои калории. Я имею в виду, что он был измельчен для этого фильма", - говорил Деймона Каро, координатора трюков фильма "Бойцовский клуб".

Строгая диета

Во время работы над ролью Ахиллеса в фильме "Троя", многие завидовали мышцам и рельефному прессу Питта. Для подготовки к роли он работал с известным тренером и бывшим "морским котиком" Даффи Гевером, отмечавшим важность телосложения, а именно сильного. спины, плеч и рук Питт выполнял много упражнений, в частности, он поднимал гантели и выполнял подтягивание, чтобы укрепить спину.

Тренировка по йоге для боевых искусств

Для роли Клиффа Бута в фильме "Однажды... в Голливуде" Питт отказался от дублера и сам исполнил боевые сцены, тренируясь с координатором Робом Алонзо. Тренировки включали боевые искусства и "йогу для боя", подготовившую его как физически, так и морально. Это помогло актеру двигаться в сценах более естественно, словно настоящий боец.

