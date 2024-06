Упражнение для ягодицы от Виктории Бекхэм: как мировая звезда поддерживает совершенную форму

Виктория Бекхэм является эталоном уверенности в себе и примером для подражания, для тех, кто стремится поддерживать ухоженный внешний вид. Ее здоровая физическая форма является результатом повседневного труда и привычек, ставших неотъемлемой частью жизни звезды.

Хотите быть уверенными в себе и иметь ухоженное тело, как у этой британской звезды? В Eat This, Not That! рассказали в чем ее секрет и какими советами вы можете воспользоваться.

Быть суперхудым – это "старомодный подход"

Виктория Бекхэм отмечает, что суть не в размере, а в самопознании и удовлетворении личностью. Она считает, что современные женщины стремятся к здоровому и элегантному облику, однако не обязательно очень стройному. Увлекшись атмосферой уверенности в собственном теле, которую она заметила у женщин в Майами, Бекхэм подчеркивает важность самопринятия и комфорта в собственном теле для каждой женщины.

Супруги Бекхэмов занимаются спортом вместе под руководством тренера

Чтобы поддерживать вид в 50 лет, Виктория Бекхэм предпочитает тяжелую атлетику и тренировки мышц по 5-6 дней в неделю вместе с мужем, Дэвидом Бекхэмом и их тренером. Хотя когда-то она пугалась изменения веса, теперь она принимает и любит свое тело, заставляя его работать ради приносящих удовольствие изменений.

Важность приседаний

Каждое утро Виктория Бекхэм начинает с приседаний, чтобы достичь идеальной формы ягодиц. Чтобы эффективно работать над ягодицами, она отводит бедра назад, выполняя глубокие приседания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, советы от известных людей, которые помогли им сбросить лишний вес.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.