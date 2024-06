5 советов от знаменитостей, которые помогли им избавиться от лишнего веса

Большинство людей опирается на пример и подражают своим любимым актерам или певцам, которые демонстрируют чрезвычайные результаты и шокируют своим стремительным похудением или набором мышечной массы. Иногда их результаты могут шокировать и вдохновить даже тех, кто уже успел устать от привычных диет и упражнений, которые не приносят желаемого результата.

Итак, если это работает, почему бы не воспользоваться этими советами и попробовать что-нибудь на себе? В Eat This, Not That! поделились некоторыми историями и методами похудения от мировых звезд, которые могут заинтересовать именно вас.

Алек Болдуин – отказ от сахара

Во время съемок в фильме "30 потрясений", актер злоупотреблял сахаром и даже не подозревал о том, что у него появился диабет. После обследования у врача, Болдуин исключил из рациона сахар, а также рафинированные углеводы, макароны и хлеб, благодаря чему ему удалось похудеть на 15 килограммов.

Мелисса Маккарти – диета, как образ жизни

Известная комедийная актриса смогла сбросить лишний вес даже не задумываясь об этом, во время съемок фильма "Шпионка" в 2015 году, известном в Украине благодаря камео Верки Сердючки. Мелисса отмечает, что во время похудения не стоит быть слишком нервным и жестким для себя, и возможно это позволит получить необходимый результат. =

Ким Кардашьян – увеличение белка в рационе

Всемирно известная модель и участница реалити-шоу видоизменила свой привычный рацион, увеличив количество белка. Во время каждого приема пищи она потребляла шесть унций белка (около 28 граммов), что помогало ей чувствовать сытость и предотвращало перекусы высококалорийных сладостей.

Мелисса Джоан Харт — общие тренировки

Актриса, известная своей ролью в сериале "Сабрина - юная ведьма" предпочитает худеть вместе со своим мужем, мотивируя друг друга достигать нужных результатов. Супруги тратят примерно один час на тренировки с отягощением в течение трех дней в неделю. Это позволило актрисе сбросить около 18 килограммов.

Adele - отказ от вредных привычек

Легендарная певица Адель, по предположениям, может придерживаться диеты Sirtfood, которая активирует сиртуин, белок, помогающий в борьбе со старением. Хотя она этого не подтвердила, но признала, что отказалась от курения и выпивания вина для подготовки к туру.

