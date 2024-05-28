Уникальный способ Джули Боуэн держать руки в хорршей форме: никаких диет
Джули Боуэн известна своим безупречным видом на красных дорожках, часто демонстрируя свои рельефные руки в подчеркивающих фигуру платьях. Если вы хотите усовершенствовать этот проблемный участок своего тела, то Eatthis выяснил, как такой занятой маме, как Джули, удается оставаться в форме в условиях плотного графика.
Бег
Боуэн подчеркивает важность бега в своей повседневной жизни. Если раньше она участвовала в соревнованиях, то теперь просто выходит на короткие забеги, если позволяет время. Независимо от продолжительности она считает, что любая пробежка имеет значение.
Переход на здоровый образ жизни
В течение многих лет Джули Боуэн предпочитала полезную пищу в своем рационе, сознательно избегая вредной или жареной. Ее постоянное потребление экологически чистых зеленых продуктов, таких как капуста, еще больше подтверждает важность выбора в пользу поддержания оптимального здоровья.
Адаптация в питании после рождения ребенка
Джули признает, что ее пищевые привычки адаптировались к симпатиям ее детей. Она не забывает о питательных продуктах, таких как салаты и курица, в своем рационе. Однако она признается, что наслаждаться тарелкой хлопьев на ужин вместе с детьми или даже иногда баловать их любимым лакомством не вредит ее здоровью в целом.
Рецепт вкусного ужина на скорую руку
Джули делится своим любимым рецептом на ужин – курица Марбелья, классическое и простое в приготовлении блюдо. Маринование мяса с такими ингредиентами, как чернослив, коричневый сахар, уксус, оливки и лавровые листья придают ему изысканный вкус.
Плавание
Джули активно занимается плаванием. На этих занятиях она уделяет особое внимание тонизации рук, а также помогает себе скоротать время за прослушиванием подкастов в водонепроницаемом чехле для телефона.
Удовольствие от текилы
Недавно Джули открыла для себя пристрастие к текиле, особенно оценив небольшую разницу в том, как она влияет на нее по сравнению с другими видами алкоголя. Согласно ее исследованиям, текила по-другому действует на центральную нервную систему, давая ей заряд энергии, а не вызывая сонливость как вино.
Отказ от модных диет
Когда дело доходит до поиска правильной диеты для себя, Джули признается, что она не очень много экспериментировала с разными прихотями. Она говорит, что не склонна терпеть голод и сосредотачивается на соблюдении рациона, который соответствует его образу жизни и вкусам.
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