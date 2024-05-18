Упражнения, которые помогут избавиться от объема в руках

Стойкий жир в районе рук и плеч убрать почти так же трудно, как висцеральный жир на животе. Для этого надо придерживаться низкокалорийной диеты, пить больше воды и выполнять физические упражнения для этой группы мышц.

Как же убрать объем в верхней части тела, сделав силуэт более изящным? В OBOZ.UA узнали, какие упражнения помогут вам надеть более открытую одежду.

Круги руками

Встаньте прямо, поставив ноги на ширине плеч и положите обе руки по бокам. Постепенно поднимайте обе руки параллельно к земле, делая круги в направлении вперед, избегайте сгибания локтей. Выполните по десять повторений по часовой и против часовой стрелки, повторяя по 3 подхода на каждое упражнение.

Планка

Начните это упражнение, находясь в упоре на руках с руками прямо под плечами и ногами на ширине бедер, убедитесь, что мышцы пресса активированы. Последовательно постучите левой рукой по правому плечу, вернитесь в исходное положение, а затем поменяйте сторону и повторите то же самое правой рукой. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждой стороне.

Наклон на трицепс

Встаньте к стулу или скамейке на расстоянии в 2 шага и опустите на нее руки. Поднимите правую ногу вверх не сгибая колено, согните локти, опустите тело и активируйте трицепс. Вернитесь в исходное положение, сделайте 10 повторений, а затем перейдите на левую ногу и повторите упражнение еще дважды.

Отжимание

Отжимания являются простым упражнением, которое можно освоить со временем. Начните с высокой планки, расставив руки на ширине плеч, активируя основные мышцы. Согните локти под углом 45 градусов, опуская тело почти до пола, задержитесь на несколько секунд и поднимитесь. Выполните 2 подхода по 10 повторений.

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