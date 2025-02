10 продуктов, которые нужно есть, чтобы укрепить ягодицы

Если вы хотите подтянутые ягодицы, учитывайте, что правильное питание важно не меньше, чем тренировки, поскольку мышцам нужен строительный материал, такой как нежирный белок, полезные жиры и сложные углеводы. Чтобы улучшить результат, ешьте в течение 30-60 минут после тренировки — это поможет восстановить мышцы и пополнить запасы электролитов.

Видео дня

В Eat This, Not That рассказали о продуктах, которые стоит добавить в рацион. Они помогут улучшить форму и общий вид ваших ягодиц.

Яйца

Это отличный источник белка, который необходим для укрепления и восстановления мышц. Одно яйцо содержит около 7 г белка, а также полезные жиры и витамины, которые поддерживают энергию и чувство сытости. Добавляй их в рацион, чтобы улучшить результаты тренировок.

Лосось

Лосось является отличным источником белка, витамина B12 и омега-3, которые помогают восстановить мышцы после тренировки. Для лучшего эффекта сочетай его с киноа — это обеспечит организм дополнительными необходимыми углеводами.

Чечевица

Чечевица — это отличный источник растительного белка, железа и клетчатки, которые поддерживают энергию и улучшают восстановление после тренировок. Она помогает бороться с железодефицитом, способствует метаболизму белка и обеспечивает длительное чувство сытости. Добавь чечевицу в рацион для лучших результатов после тренировок.

Кисломолочный творог

Творог — это отличный источник белка и кальция, которые укрепляют мышцы и кости, помогая подтянуть ягодицы. Регулярное потребление кальция поддерживает костную массу и снижает риск остеопороза. Добавляй творог в свой рацион для лучшей формы и крепкого здоровья.

Миндальное масло

Миндальное масло — отличный перекус после тренировки благодаря высокому содержанию белка, здоровых жиров и антиоксидантов. Ложка такого масла помогает восстановить мышцы, бороться со свободными радикалами и поддерживать адаптацию к нагрузкам.

Соя

Эдамаме, тофу и темпе — это отличные источники растительного белка, который способствует росту мышц. Добавьте эдамаме в жареные блюда или рацион после тренировки для поддержания мышечной массы.

Гороховый протеин

Горох — отличный источник белка. Тем не менее, для серьезного мышечного роста стоит обратиться к изоляту горохового протеина, который обеспечит необходимое количество белка. Он может быть таким же эффективным, как и сывороточный, особенно если вы не употребляете молочных продуктов.

Сыр пармезан

Если вы любите сыр, то среди различных сортов выбирайте Пармиджано Реджано, который содержит 11 г белка на 28 г порцию. В сочетании с цельнозерновыми крекерами, морковью и хумусом это идеальный перекус для восстановления после тренировки, наращивания мышц и поддержания здоровых ягодиц.

Тунец

Тунец — отличный источник белка и аминокислоты лейцина, которая способствует восстановлению мышц. Выбирай именно светлый тунец, поскольку в нем содержится меньше всего ртути.

Арахис

Арахис — это отличный источник белка и полезных жиров, способствующих восстановлению мышц. Не бойтесь выбирать варианты с большим содержанием жира, ведь это помогает организму эффективнее использовать белок и регулировать воспаление.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая тренировка эффективно укрепляет ягодицы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.