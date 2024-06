10 продуктов, которые обеспечат организм клетчаткой

Чтобы начать худеть, не обязательно голодать и ограничивать свой рацион. Вместо этого следует увеличить потребление клетчатки, которая наполняет живот, снижает уровень холестерина и способствует потере веса.

Поскольку пища, богатая клетчаткой, переваривается медленнее, обеспечивая длительное чувство сытости, суточная норма клетчатки должна составлять от 25 до 38 граммов. Какая еда содержит такую концентрацию и что именно следует добавить в свою тарелку, чтобы улучшить самочувствие, рассказали в Eat This, Not That !

Попкорн

Готовясь к просмотру фильма или сериала, возьмите попкорн. Это отличная альтернатива вредным снекам, содержащим клетчатку и полифенолы, борющиеся с раком.

Миндаль

Вместо меда добавьте в утреннюю кашу или хлопья щепотку нарезанного миндаля. Они добавят аппетитного хруста и питательности, равной 15% вашего ежедневного количества клетчатки. Эти орехи также являются важным источником магния и железа, которых многим не хватает.

Фасоль

Вареная темно-синяя и черная фасоль является отличным источником клетчатки. В первом случае вы получите около 9,5 г клетчатки на полстакана продукта, а во втором 7,5 г. Этого достаточно, чтобы поддерживать мышцы и поддерживать рацион во время похудения.

Хлеб Иезекииль

Хлеб Езекииль – это хлеб, содержащий полезные для здоровья зерновые и бобовые культуры, такие как пшено, чечевица, соевые бобы, спельта и ячмень. Такое содержание обеспечивает поступление в организм антиоксидантов и клетчатки, что способствует нормальной работе пищеварительного тракта. Только один ломтик этого хлеба содержит четыре грамма клетчатки, что делает его отличным выбором для обогащения вашего рациона.

Инжир

Инжир – это фрукт, который стоит полюбить, потому что всего в четырех плодах инжира содержится почти 8 г клетчатки. Также этот фрукт является отличным источником железа и антиоксидантов, что полезно для стабилизации уровня сахара и триглицеридов в крови.

Спаржа

Спаржа – это просто, полезно и вкусно. Вместо скучных гарниров попробуйте приготовить этот богатый клетчаткой продукт. В нем мало калорий, много витаминов и множество возможностей для приготовления.

Груша

Этот фрукт – универсальный источник полезных микроэлементов и витаминов, который можно взять с собой и съесть на обед. Груша содержит около 6 граммов клетчатки, которых достаточно, чтобы почувствовать сытость на время.

Органические каши

Простая пища может содержать много полезных компонентов и отлично насыщать в течение дня. Органические каши, в частности овсянка, являются отличным вариантом для тех, кто ищет продукты с клетчаткой и низким содержанием сахара, подходящим для утреннего рациона.

Гранат

Гранат – это не вкусный фрукт, который можно отнести к категории суперфуда. Косточки граната содержат много клетчатки, около 5,6 г на половину плода, которых достаточно, чтобы почувствовать сытость. Такие зернышки можно потреблять просто так или добавлять в йогурт, салаты или мюсли.

Малина

Свежая малина отлично подходит для закуски и для подслащивания утренней каши. Пол стакана этой ягоды содержит от 4 граммов клетчатки, что может быть причиной для включения его в ваш рацион.

Ранее OBOZ.UA рассказал об источниках растворимой и нерастворимой клетчатки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.