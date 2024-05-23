В каких продуктах содержится растворимая и нерастворимая клетчатка: список

Существует два типа: клетчатка – растворимая и нерастворимая. Первая при взаимодействии с водой образует гелеобразное вещество в пищеварительном такте, тогда как вторая только прибавляет объем к стулу.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что клетчатка содержится в различных растительных продуктах, она важна для поддержания здорового пищеварения и предотвращения запора, геморроя и дивертикулита. Более того, она может помочь снизить уровень холестерина, контролировать уровень сахара в крови.

Нерастворимая клетчатка: в каких продуктах содержится

Такая клетчатка нерастворима в воде и играет ключевую роль в поддержке здоровья кишечника. Она содержится в:

цельнозерновых продуктах: хлеб, макаронные изделия и крекеры;

овощах: морковь, сельдерей, брокколи и брюссельская капуста;

кожуре фруктов: яблоки, груши и киви;

орехах и семенах: миндаль, льняное и подсолнечное;

кукурузе;

коричневом рисе;

бобовых: чечевица, нут и фасоль.

Эти продукты могут улучшить здоровье кишечника и помочь содействовать регулярности и предотвращать запоры. Важно также пить достаточное количество вод.

Растворная клетчатка: в каких продуктах содержится

Такая клетчатка растворяется в воде и образует гелеобразное вещество в пищеварительном тракте. Она содержится в:

овесе;

фруктах: яблоки, бананы, апельсины, ягоды, груши;

овощах: морковь, брокколи, сладкий картофель, лук;

бобовых: нут, чечевица, черная фасоль;

орехи и семена: миндаль, чиа, лен.

Эти продукты могут помочь снизить уровень холестерина, регулировать уровень сахара в крови и способствовать ощущению насыщения.

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