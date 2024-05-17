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Чем полезны грецкие орехи: 5 причин включить эти плоды в свой рацион

Мария Шевчук
Новости медицины
2 минуты
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Чем полезны грецкие орехи: 5 причин включить эти плоды в свой рацион

Грецкие орехи –  односемянные косточковые плоды, обладающие массой полезных свойств. В частности, в них много белка, клетчатки, полезных жиров и других жизненно важных питательных веществ. Регулярное употребление орехов улучшает работу сердца, мозга, укрепляет кости и  помогают избавиться от лишнего веса. 

В этой статье OBOZ. UA расскажет об основных преимуществах употребления грецких орехов для здоровья.

Грецкие орехи –  источник омега-3 жирных кислот

За последние несколько десятилетий омега-3 жирные кислоты обрели большую популярность из-за своей способности улучшать работу сердечно-сосудистой системы, снижать риск развития артрита и некоторых видов рака.  Хорошая новость: омега 3 много в грецких орехах, поэтому следует включить эти плоды в свой рацион.

Грецкие орехи полезны для здоровья мозга

Ядро ореха не зря похоже по форме на человеческий мозг. Эти плоды содержат важные фитохимические вещества и много полиненасыщенных жиров, позитивно влияющих на функциональность мозга.

Кроме того,  питательные элементы, содержащиеся в грецких орехах – витамин Е, фолат и эллаговая кислота качественно улучшают память.

Грецкие орехи укрепляют сердце

Важное преимущество омега-3 жирных кислот заключается в том, что они оздоравливают сердце. Кроме того, эти  орехи содержат аминокислоту l-аргинин и моно-ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая кислота).

Поэтому употребление этих плодов снижает риск ишемической болезни сердца и регулирует липидный баланс.

Чем полезны грецкие орехи: 5 причин включить эти плоды в свой рацион

Грецкие орехи богаты антиоксидантами

По сравнению с другими видами орехов, грецкие, обладают более высокой антиоксидантной активностью. Это обусловлено наличием в них витамина Е, мелатонина и полифенолов.

Результаты последних исследований показали, что употребление грецких орехов предотвращает накопление в артериях, приводящего к атеросклерозу, "плохого" холестерина. 

 Грецкие орехи укрепляют репродуктивную функцию

Диетологи утверждают, что регулярное употребление грецких орехов улучшает качество спермы у мужчин.

С другой стороны, употребляя грецкие орехи каждый день, беременные женщины могут снизить риск развития гестационного диабета.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская