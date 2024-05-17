Чем полезны грецкие орехи: 5 причин включить эти плоды в свой рацион
Грецкие орехи – односемянные косточковые плоды, обладающие массой полезных свойств. В частности, в них много белка, клетчатки, полезных жиров и других жизненно важных питательных веществ. Регулярное употребление орехов улучшает работу сердца, мозга, укрепляет кости и помогают избавиться от лишнего веса.
В этой статье OBOZ. UA расскажет об основных преимуществах употребления грецких орехов для здоровья.
Грецкие орехи – источник омега-3 жирных кислот
За последние несколько десятилетий омега-3 жирные кислоты обрели большую популярность из-за своей способности улучшать работу сердечно-сосудистой системы, снижать риск развития артрита и некоторых видов рака. Хорошая новость: омега 3 много в грецких орехах, поэтому следует включить эти плоды в свой рацион.
Грецкие орехи полезны для здоровья мозга
Ядро ореха не зря похоже по форме на человеческий мозг. Эти плоды содержат важные фитохимические вещества и много полиненасыщенных жиров, позитивно влияющих на функциональность мозга.
Кроме того, питательные элементы, содержащиеся в грецких орехах – витамин Е, фолат и эллаговая кислота качественно улучшают память.
Грецкие орехи укрепляют сердце
Важное преимущество омега-3 жирных кислот заключается в том, что они оздоравливают сердце. Кроме того, эти орехи содержат аминокислоту l-аргинин и моно-ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая кислота).
Поэтому употребление этих плодов снижает риск ишемической болезни сердца и регулирует липидный баланс.
Грецкие орехи богаты антиоксидантами
По сравнению с другими видами орехов, грецкие, обладают более высокой антиоксидантной активностью. Это обусловлено наличием в них витамина Е, мелатонина и полифенолов.
Результаты последних исследований показали, что употребление грецких орехов предотвращает накопление в артериях, приводящего к атеросклерозу, "плохого" холестерина.
Грецкие орехи укрепляют репродуктивную функцию
Диетологи утверждают, что регулярное употребление грецких орехов улучшает качество спермы у мужчин.
С другой стороны, употребляя грецкие орехи каждый день, беременные женщины могут снизить риск развития гестационного диабета.
Ранее OBOZ. UA рассказывал о полезных свойствах папайи.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.