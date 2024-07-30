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10 продуктов, которые помогают быстро сбросить лишние килограммы

Александра Кошовая
Новости медицины
2 минуты
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10 продуктов, которые помогают быстро сбросить лишние килограммы

Ни для кого не секрет, что правильно подобранный рацион помогает эффективно терять лишние килограммы. Таким образом следует внимательно обращать внимание на баланс белков, жиров и углеводов, а также контролировать калорийность потребляемой пищи.

Регулярное употребление здоровой пищи способствует поддержанию метаболизма на высоком уровне и предотвращает переедание. Что именно добавить к своему привычному питанию, чтобы увидеть результат на контрольных весах, рассказали в Eat This, Not That.

Арахисовое масло

Вашему организму необходимы жиры для роста клеток, защиты органов и выработки гормонов. А потому важно потреблять здоровые жиры, такие как содержащиеся в арахисовом масле. Они поддерживают сердце и снижают риск инсульта.

Кофе

Кофе может улучшить производительность в тренажерном зале, уменьшить воспаление и ускорить метаболизм, способствующий похудению. Употребляйте ее с белком, например с сыром или йогуртом, чтобы избежать негативного влияния кортизола на организм.

Греческий йогурт

Греческий йогурт – отличная пища для похудения, содержащая много белка и пробиотиков, которые полезны для здоровья кишечника. Этот универсальный и вкусный продукт подходит для различных блюд и помогает бороться с объемами в зоне талии.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как грейпфруты, лимоны и апельсины, обладают многими полезными свойствами, в частности укрепление иммунитета и уменьшение целлюлита. Исследования показывают, что употребление половины грейпфрута перед едой может способствовать снижению жира на животе и уровню плохого холестерина.

Авокадо

Авокадо может помочь снизить жир на животе, снизить уровень холестерина и улучшить эффективность диеты. Исследования показывают, что употребление половины авокадо ежедневно оказывает положительное влияние на здоровье и оказывает существенное влияние на результаты диеты.

Черника

Черника может помочь снизить висцеральный жир на животе и повлиять на общую массу тела. Исследование на крысах показало, что диета с черникой и низким содержанием жира снижает уровень жира больше, чем в контрольной группе, лишенной этой ягоды.

Зеленый чай

Зеленый чай может помочь снизить уровень триглицеридов и жира на животе и способствует более быстрому восстановлению после тренировок. Исследователи из Бразилии утверждают, что употребление трех чашек зеленого чая ежедневно в течение дня помогает эффективнее сжигать калории и похудеть.

Орехи

Орехи содержат аминокислоту L-аргинин, которая повышает выносливость во время тренировок, улучшая приток крови к мышцам. В одном исследовании участники, получавшие L-аргинин, могли тренироваться на 26% дольше, а потому этот продукт можно считать незаменимым, если вы активно занимаетесь спортом и хотите получить быстрый заряд энергии.

Семена

Различные семена, в частности конопля, чиа или льна, чрезвычайно полезны для организма. Такая пища богата клетчаткой, витаминами и минералами. Таким продуктом можно хорошо дополнить салаты, смузи, овсянку и йогурт.

Яйца

Психическое здоровье оказывает значительное влияние на наши привычки, в частности пищевые и способность к активному образу жизни. Исследования показывают, что яйца, содержащие все 9 аминокислот, могут снижать уровень тревоги и стресса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие советы от тренера могут помочь худеть быстрее.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская