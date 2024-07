7 секретов идеального похудения: рекомендации от тренеров

Борьба с лишними объемами связана не только с эстетическими предпочтениями, поскольку лишний вес может приводить к разным проблемам со здоровьем. Большинство экспертов и опытных фитнес-тренеров рекомендуют обращать внимание на свое питание и физическую активность, но иногда этого может быть недостаточно.

Какие действия могут помочь поддерживать форму и чего следует придерживаться, если вы хотите вернуться к своей лучшей форме? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Не бойтесь поднимать тяжелое

Чтобы ускорить метаболизм, достаточно регулярно поднимать тяжести, тренируя мышцы и способствуя снижению лишнего веса. Обратите внимание, если вы без труда выполняете упражнение более 10 раз, вам следует изменять количество повторений и постоянно увеличивать нагрузку.

Откажитесь от алкоголя и сахара

В стремлении избавиться от лишнего веса следует избегать употребления алкоголя, рафинированных углеводов и добавленного сахара, а также обеспечивать достаточное потребление воды в течение дня. Кроме того, не забывайте о важности интенсивной тренировки для всего тела, которую следует выполнять не менее 4 раз в неделю.

Пропорции 30-60-10

Средиземноморская диета является одной из самых эффективных для похудения и здоровья. Такой рацион содержит 30% белка, 60% жира и 10% углеводов. Если вам тяжело следить за макроэлементами, попробуйте сократить потребление углеводов наполовину.

Пейте воду правильно

Если вы хотите похудеть, учтите, что вода ускоряет метаболизм, поддерживает энергичность и предотвращает переедание. Таким образом, каждый день людям следует пить не менее 8 стаканов воды, а перед силовыми тренировками 1 стакан по 240 мл. Это важно, поскольку силовые тренировки при обезвоживании могут повысить уровень гормонов стресса, что мешает наращивать мышцы.

Разнообразие в тренировках

Старайтесь выполнять как можно больше упражнений при посещении спортзала. Это важно, поскольку однотипные тренировки могут тормозить ваш прогресс, не прорабатывая достаточное количество мышц и способность тела.

Будьте благодарны

Будьте благодарны себе за свое здоровье. Это поможет вам найти в себе энергию для тренировок и вдохновить двигаться к своей цели.

Планируйте

Не жертвуйте долгосрочными целями ради сиюминутного удовольствия. Прежде чем поддаться искушению или пропустить тренировку, подумайте, действительно ли это временное удовольствие стоит предстоящему разочарованию.

Следуйте расписанию

Относитесь к своим тренировкам, как к важной и долгожданной встрече. Таким образом, посещение зала станет для вас задачей, как вы должны выполнить, выложившись на все 100%.

Баланс между кардио и силовыми тренировками

Кардиотренировки способствуют сжиганию калорий, однако для максимальной потери веса необходимо включить силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Также рекомендуется добавить 1-2 дня интервальных тренировок высокой интенсивности (HIIT).

5 или 30

Чтобы немного похудеть, попробуйте соблюдать правила "5 или 30". То есть, на день вам нужно выделить на ходьбу около 5 км или заниматься силовыми тренировками в течение 30 минут.

Влюбитесь

Влюбляйтесь в сам процесс похудения, а не только в результаты. Выбирайте еду и тренировки, которые вам нравятся и наслаждайтесь каждой минутой жизни.

