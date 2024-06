10 продуктов, которые помогут вам не стыдиться вашего тела

Безусловно, рацион играет важную роль для здоровья человека, влияя на наше самочувствие и предотвращая возникновение тех или иных проблем. Кроме того, определенные продукты способны помогать улучшать эстетический вид тела, что способствует адекватному самовосприятию и здоровым отношениям с партнером.

Что есть, чтобы не стесняться своего тела и носить открытую одежду с чувством уверенности в себе? В Eat This, Not That! поделились, какую пищу вам следует добавить в свой рацион, чтобы всегда оставаться в форме.

Корица

Исследование Американского журнала клинического питания показало, что эта специя помогает снизить уровень инсулина, уменьшая отложение сахара в виде жира. Добавляйте ее в кофе, греческий йогурт или к яблокам, чтобы убрать мягкость в области живота.

Масло авокадо

Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что употребление 3 столовых ложек масла авокадо способны уменьшить жировые отложения на животе. В ходе исследования, в течение 4 недель участники, которые употребляли это масло, потеряли 1,6% жира на животе, тогда как те, кто употреблял другие масла не почувствовали изменений.

Спаржа

Спаржа богата калием, который помогает организму выводить воду и натрий. Таким образом вы сможете быть уверенными в своем виде и не нервничать по поводу отека.

Соленые огурцы

Исследования показывают, что кислые продукты увеличивают скорость сжигания углеводов на 40%, что помогает эффективно избавляться от лишнего веса. Маринованные огурцы являются отличной низкокалорийной закуской, которая поможет вам чувствовать уверенность в себе.

Кефир

Согласно исследованиям Университета штата Огайо кефир помогает уменьшить вздутие живота и газов на 70%. Кроме того, кефир может нейтрализовать негативный эффект лактозы, помогая вам чувствовать себя лучше.

Яблочный уксус

Добавьте столовую ложку яблочного уксуса в свой салат, чтобы растопить жировые отложения. Японское исследование показало, что участники с ожирением, которые употребляли уксус в течение 8 недель, потеряли больше висцерального жира, чем группа, что за это же время не употребляла уксус совсем.

Кимчи

Кимчи - это корейская ферментированная капуста, содержащая пробиотики, которые улучшают пищеварение и предотвращают вздутие живота. Хотя в долгосрочной перспективе кимчи полезен, начальный эффект в виде дискомфорта и газов может быть нежелательным.

Свежемолотый перец

Пиперин - это вещество, придающее перцу острый вкус. Оно способно остановить образование новых жировых клеток.

Манго

Во время стресса повышается уровень кортизола, что побуждает к чрезмерному накоплению жира в области живота. Однако, добавление в рацион продуктов, богатых витамином C, а именно манго, может уменьшить стресс и способствовать похудению.

Миндаль

Миндаль богат аминокислотой L-аргинин, что способствует лучшему сжиганию жира и углеводов во время физических нагрузок. Всего четверть чашки миндаля перед тренировкой и диета с ограничением калорий поможет избавиться от лишнего веса в области живота.

