Продукты, ускоряющие метаболизм: советы эксперта

Метаболизм - это ключевой аспект нашего здоровья, ответственный за преобразование пищи в энергию. Таким образом, замедление метаболизма может влиять на вес и общее состояние организма, в частности провоцируя сухость кожи и усталость.

Хотя некоторые факторы, такие как возраст и генетика, неизменны, однако существуют стратегии, которые могут ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Какие продукты в рационе способны улучшить ваше состояние и помочь похудеть, рассказали в Eat This, Not That !

Яйца

Чтобы ускорить метаболизм, следует употреблять пищу, содержащую много белка. Пища, содержащая белок требует больше энергии для переваривания, что способствует ускорению метаболизма. Именно яйца содержат низкое содержание жира и калорий, что делает их отличным источником белка. Кроме того, этот продукт уменьшает чувство голода, помогая вам оставаться сытыми как можно дольше.

Орехи и семена

Орехи и семена являются источником необходимых макроэлементов, а именно углеводов, белков и жиров. Этот состав позволяет ускорить обмен веществ и нормализовать уровень сахара в крови. Кроме того, такой перекус прекрасно преодолевает голод, а потому подходит тем. кто хочет избавиться от лишнего веса.

Острая еда

Специи, такие как имбирь, черный перец, горчица и хрен, известны своей способностью ускорять обмен веществ в организме. Кроме того, острая пища содержит капсаицин, который может временно увеличить скорость метаболизма. Таким образом, чтобы ускорить метаболизм и усилить вкус блюд без лишних калорий, вы можете добавлять в пищу острый соус.

Вода

Вода не является пищей, однако занимает важное место в рационе, если вы хотите ускорить метаболизм. Она наполняет желудок, помогая контролировать чувство голода и облегчает переваривание и способствует регулярному опорожнению. Чтобы обеспечить оптимальный уровень гидратации, рекомендуется потреблять соответствующее количество воды ежедневно, используя для удобства большую бутылку.

Авокадо

Авокадо – это вкусный и универсальный продукт, имеющий многочисленные преимущества для здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Journal, оно способствует снижению риска метаболического синдрома, связанного с сердечными заболеваниями и другими проблемами со здоровьем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая закуска ускоряет метаболизм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.