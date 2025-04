10 продуктов, которые ухудшают эрекцию

Чтобы поддержать хорошую эрекцию, важно учитывать, что определенные продукты и напитки могут влиять на уровень тестостерона и сексуальную активность. Снижение уровня этого гормона может снижать производительность пениса, а потому стоит быть осторожным в выборе пищи и напитков, которые могут блокировать его функционирование.

От какой пищи стоит отказаться непосредственно перед сексом, и как эти продукты влияют на эрекцию? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Соя

Если вы регулярно наслаждаетесь суши, обратите внимание на выбор закусок, ведь едамаме может негативно влиять на уровень тестостерона. Исследования показали, что даже небольшое количество соевого белка может снизить уровень этого гормона, что в свою очередь может повлиять на сексуальную активность.

Белый хлеб и обработанные углеводы

Употребление большого количества белого хлеба и продуктов с простыми углеводами может способствовать набору веса, что в свою очередь повышает уровень эстрогена у мужчин и снижает тестостерон. Исследования показали, что мужчины с ожирением часто имеют пониженный уровень тестостерона, даже если не страдают диабетом.

Избыток алкоголя

Алкоголь может снижать чувствительность и замедлять реакцию, а регулярное употребление его большого количества может подавлять выработку тестостерона. Исследования показывают, что употребление от 5 напитков за раз негативно влияет на уровень тестостерона, а потому лучше ограничиться 1-2 порциями в день.

Вода в бутылках

Бисфенол А (BPA), содержащийся в пластиковых контейнерах, может негативно влиять на фертильность как у мужчин, так и у женщин, снижая количество сперматозоидов и качество яйцеклеток. Чтобы снизить риски, лучше выбирать продукты, не содержащие BPA, или использовать альтернативы, такие как стеклянные или нержавеющие контейнеры.

Консервация

Консервированные блюда могут негативно влиять на ваше здоровье из-за высокого содержания натрия. Чрезмерное потребление натрия может вызвать повышение артериального давления, что в свою очередь может уменьшить кровообращение, включая кровообращение к половым органам, что может мешать сексуальному здоровью.

Выращенная рыба

При покупке рыбы отдавайте предпочтение дикой, поскольку выращенная рыба часто содержит токсины, такие как ПХБ и диоксины, которые могут негативно влиять на уровень тестостерона. Исследования показали, что выращенная рыба содержит значительно более высокие уровни этих химикатов по сравнению с дикой рыбой, что может привести к снижению гормонального баланса и повлиять на здоровье.

Попкорн из микроволновой печи

Попкорн, приготовленный в микроволновой печи, может негативно повлиять на вашу эрекцию из-за химических веществ в упаковке, в частности перфтороктановой кислоты (PFOA). Этот химикат, присутствующий в упаковке, связан со снижением уровня тестостерона, что может повлиять на общее здоровье и половую функцию.

Обработанное мясо

Обработанное мясо имеет высокое содержание насыщенных жиров и холестерина, что может вызвать закупорку артерий, включая мелкие сосуды полового члена. Это может привести к снижению кровотока и негативно повлиять на сексуальную функцию.

Молочные продукты

Сыр имеет высокое содержание насыщенных жиров, что может вызвать закупорку артерий и ухудшить кровообращение. Кроме того, молоко и сыр, изготовленные из молока коров, которых кормят искусственными гормонами, могут вызвать эндокринные нарушения и влиять на подвижность спермы у мужчин.

Мята

Мята может снижать уровень тестостерона, что влияет на либидо. Если вы любите мятный чай, не нужно полностью отказываться от него, просто ограничивайте его потребление, чтобы избежать негативного влияния на гормональный баланс.

