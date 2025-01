Какую еду мужчинам следует добавить в рацион: продукты, поддерживающие сексуальное здоровье

Правильное питание и полезные привычки могут значительно повлиять на мужскую силу, включая эрекцию, качество спермы и даже восприятие собственной привлекательности. Таким образом секрет крепкого полового влечения и уверенности в спальне часто кроется в правильном выборе продуктов.

Кроме того, полезные перекусы также могут сделать ваше тело более энергичным и сбалансированным во всех аспектах. Предлагаем вам ознакомиться с лучшими пищевыми привычками от Eat This, Not That, которые помогут поддержать мужскую мужественность и энергию.

Кофе

Утренний кофе может снижать риск эректильной дисфункции, поскольку кофеин расслабляет артерии и улучшает кровообращение. По данным исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, мужчины, которые потребляли 85-170 миллиграммов кофеина в день (примерно 2-3 чашки), имели на 42% меньше шансов иметь проблемы в этой сфере.

Морковь

Для улучшения качества спермы, в рационе следует увеличить присутствие моркови. Исследования показали, что ее потребление повышает подвижность сперматозоидов на 6,5-8%. Это объясняется высоким содержанием каротиноидов, которые поддерживают выработку витамина А в организме.

Помидоры

Ешьте больше помидоров, чтобы снизить риск рака предстательной железы. Мужчины, которые потребляют более 10 порций помидоров в неделю, имеют на 18% меньший риск этого заболевания благодаря ликопину, антиоксиданту, который защищает клетки от повреждения. Дополнительно, помидоры могут улучшить качество спермы, увеличивая количество нормальных сперматозоидов до 8-10%.

Чили

Исследование французских ученых показало, что мужчины, которые едят острую пищу, часто имеют более высокий уровень тестостерона. Это связано с капсаицином, содержащимся в чили, который способствует его повышению. Кроме того, горький перец серрано также содержит кверцетин, который помогает сохранить тестостерон в организме, уменьшая его выведение через почки.

Рыба

Для улучшения качества спермы мужчинам лучше уменьшить потребление мяса и обработанных продуктов, отдав предпочтение рыбе. Исследования опубликованы в The Journal of Nutrition показывают, что те, кто ел больше белой рыбы, имели лучшую форму сперматозоидов, а потребление темной рыбы, например лосось и тунец, увеличивало их количество на 34%.

Семена тыквы

Семена тыквы богаты цинком и магнием, которые способствуют повышению уровня тестостерона и гормона роста. В исследованиях на студенческих футболистах, которые принимали добавки с цинком и магнием, уровень тестостерона вырос на 30%, а сила ног — на 13-16%. Кроме того, оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты, поддерживающие гормоноподобные вещества, которые влияют на либидо.

Арбуз

Арбуз содержит цитруллин, соединение, расслабляющее кровеносные сосуды, подобно эффекту Виагры. Этот компонент превращается в аминокислоту аргинин, которая улучшает кровообращение. Чтобы почувствовать эффект, нужно съесть не менее 6 кусочков арбуза. Это вполне может стать естественной альтернативой для улучшения кровообращения и борьбы с эректильной дисфункцией.

Сельдерей

Сельдерей — это природный афродизиак, который содержит андростерон, мужской феромон, что выделяется через пот и может повысить сексуальный интерес у женщин. Его употребление также способствует повышению мужского возбуждения, улучшая привлекательность, а потому добавьте его в свой рацион как компонент в блюдах или в виде перекуса.

