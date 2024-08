Еда, которая должна быть в холодильнике у мужчин

Лето – это лучшее время, чтобы добавить в свой рацион больше свежих фруктов. Однако сделать это следует и в другие времена года, особенно если речь идет о чернике.

Именно эта ягода должна навсегда стать частью вашего рациона, поскольку она богата антиоксидантами и полностью низкокалорийна. Почему именно мужчинам стоит задуматься о регулярном употреблении этой ягоды и почему ее следует всегда держать под рукой для здорового питания, рассказали в Eat This, Not That.

Полезные для здоровья свойства

Черника имеет большую пользу для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов K, C, марганца и клетчатки. Она полезна для сердца и метаболизма, помогая контролировать уровень холестерина и нормализовать АД. Антоцианы, придающие чернике ее цвет, могут защищать сердечно-сосудистую систему, а потому чернику следует добавить в рацион именно для поддержания сердечного здоровья.

Кроме того, черника необходима для снижения риска диабета 2 типа. Также, эта ягода может помочь снизить риск метаболического синдрома и связанных с ним заболеваний. Таким образом, вы можете заменить продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли черникой, чтобы существенно улучшить свое здоровье.

Как добавить чернику в свой рацион

Вот как можно использовать чернику в течение дня:

Завтрак: Добавьте 1/2 стакана черники к овсянке или цельнозерновым блинам вместо сиропа или подсластителя. Можно включить ее в омлет для дополнительного цвета и клетчатки.

Перекус: Соедините чернику с сыром или йогуртом или добавьте ее в полосу. Возьмите с собой высушенную чернику для хрустящей и здоровой перекуски.

Обед: Добавьте чернику в фруктовый салат. Также ее можно смешать с мятой и фетой для холодного зернового салата из киноа.

Ужин: Используйте чернику в салатной заправке или соусе, смешав ее в блендере с греческим йогуртом, зеленью и оливковым маслом.

Перекус: Наслаждайтесь ягодами из упаковки или замороженными. Совместите с грецкими орехами для вкусного и полезного перекуса.

