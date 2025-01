10 продуктов, перегружающих сердце: еда, которой стоит избегать

Болезни сердца являются основной причиной смертности среди взрослых. И хотя генетика может играть определенную роль, именно образ жизни, в частности питание, значительно влияет на здоровье сердца.

Кроме того, последние исследования показывают, что пищевой холестерин не влияет на уровень холестерина в крови, как считалось ранее, поскольку существуют другие продукты, которые могут серьезно вредить здоровью сердца. Какой пищи следует избегать в рационе, рассказали в Eat This, Not That.

Добавленный сахар

Сахар, который содержится от сладостей до соусов, вредит сердцу и вызывает воспаление, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Рекомендуется ограничить потребление добавленного сахара до 25-36 граммов в день, а чтобы снизить его количество в рационе, можно следовать бессахарной диете или проконсультироваться с врачом для разработки плана.

Хлебобулочные изделия

Хлебобулочные изделия могут содержать сахар и скрытые насыщенные жиры, которые негативно влияют на здоровье. Они часто не имеют питательной ценности и могут содержать гидрогенизированные жиры, которые повышают уровень плохого холестерина. Трансжиры, содержащиеся в таких продуктах, также способствуют повышению холестерина. Поэтому, старайтесь выбирать более полезные альтернативы для сохранения здоровья.

Диетическая сода

Диетические газированные напитки могут не быть лучшим выбором из-за искусственных подсластителей, которые увеличивают риск метаболических заболеваний. Чрезмерное потребление таких напитков может привести к набору веса и повышению уровня инсулина. Вместо этого, попробуйте заменить газировку на воду с добавлением свежих фруктов. Это здоровая и вкусная альтернатива, которая поддерживает здоровье.

Фруктовый сок

Фруктовые соки, даже свежевыжатые, содержат много сахара, что может негативно влиять на сердце. Один стакан апельсинового сока (240 мл) содержит более 20 г сахара, что является значительным количеством. Кроме того, соки лишены клетчатки, важной для нормализации липидов в крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Маргарин

Маргарин, как и растительное масло, является источником насыщенных жиров, которые могут ухудшать воспаление. Многие альтернативы маргарина содержат трансжиры, связанные с болезнями сердца. Именно поэтому рекомендуется выбирать более здоровые заменители для уменьшения негативного влияния на здоровье.

Молоко

Люди являются единственными живыми существами, которые пьют молоко во взрослом возрасте. Кроме того, молочные продукты могут вызвать воспалительные реакции у некоторых людей, а потому попробуйте уменьшить потребление молока, сыра и других молочных продуктов. Кроме того, чтобы уменьшить негативное влияние, выбирайте греческий йогурт.

Жирный сыр

Как и молоко, потребление сыра, особенно жирного, следует ограничить. Молочные продукты могут усиливать воспаление и вызывать проблемы с пищеварением из-за непереносимости лактозы. Обезжиренный чеддер содержит около 113 калорий и 9 граммов жира (6 граммов насыщенного) на 30 граммов, а потому важно помнить об умеренности в порциях.

Мороженое

Мороженое может быть вредным для сердца из-за высокого содержания сахара, насыщенных жиров и калорий, способствующих увеличению веса. Поэтому, как и любой десерт, мороженое следует употреблять в меру.

Соя

Соевые продукты, такие как соевое молоко, тофу и соевый белок, содержат ксеноэстрогены, которые могут повысить риск рака, заболеваний сосудов и сердца. Именно поэтому рекомендуется ограничить их потребление, а выбор натуральных альтернатив может быть лучшим для сердечно-сосудистой системы.

Злаковые

Крупы часто считают здоровыми, но они могут содержать много рафинированных углеводов и добавленного сахара. Вместо этого на завтрак лучше готовить блюда с белками, сложными углеводами и здоровыми жирами. Кроме того, добавьте в завтрак ягоды и авокадо. Это поможет начать день без резкого повышения сахара в крови.

