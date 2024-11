10 продуктов с высоким содержанием белка: что есть, чтобы начать худеть

Для эффективного похудения важно выбрать диету, которая не только уменьшает вес, но и поддерживает чувство сытости. Включение белка в рацион помогает нарастить мышечную массу, что способствует сжиганию больше калорий, а также снижает голод, помогая дождаться обеда.

Кроме того, белковые продукты поддерживают метаболизм, предотвращая потерю мышц. Чтобы получить достаточно белка, следует обращаться к натуральным источникам из пищи, лучшими из которых поделились в Eat This, Not That.

Яйца

Это отличный источник белка, содержащий 6 граммов на 1 яйцо. Несмотря на стереотипы относительно холестерина, они помогают сохранять чувство сытости, а также могут быть универсальным и недорогим продуктом для вашего сбалансированного рациона.

Чечевица

Чечевица является отличным источником белка (18 г на 1 стакан) и клетчатки, что помогает в процессе похудения. Она легко дополнит рацион, придаст насыщения и разнообразия вашим блюдам.

Эдамаме

Эдамаме - это вкусный и полезный источник белка (18 г на 1 стакан). Они содержат полезные витамины и минералы, которые прекрасно дополняют разнообразные блюда. Кроме того, это отличный вариант для перекуса, который можно приобрести замороженными или заказать в ресторане.

Темпе

Темпе - это вкусный соевый продукт, содержащий 34 граммов белка на 1 чашку. Темпе может заменить мясо, поддержать чувство сытости между приемами пищи и способствовать здоровью кишечника.

Нежирное мясо

Куриная грудка - отличный источник белка, содержащий 38 г на одну порцию. Выбор нежирного мяса, например курица без кожи или индейка, поможет снизить потребление насыщенных жиров и будет способствовать потере жира. Для максимального эффекта готовьте мясо на гриле, в духовке или жарьте, чтобы уменьшить количество вредных жиров.

Нут

Нут - это растительный источник белка, содержащий 15 г на 1 стакан и подходящий для различных блюд. Он является полноценным белком, содержащим все 9 незаменимых аминокислот и помогает оставаться сытым в течение длительного времени. Нут также поддерживает потерю веса, контролируя уровень глюкозы и инсулина, что способствует лучшему пищеварению.

Киноа

Киноа - это отличный источник белка, который также обогащен 9 незаменимыми аминокислотами. Киноа помогает насытить организм и способствует росту мышц, активируя метаболизм. Кроме того, ее флавоноиды, кверцетин и кемпферол, поддерживают здоровье кишечника и стимулируют обмен веществ.

Черная фасоль

Черная фасоль - это источник сложных углеводов, белка (15 г на 1 стакан) и клетчатки. Она способствует снижению жировых отложений, уменьшению окружности талии и улучшению показателей здоровья, таких как артериальное давление и холестерин. Черная фасоль также снижает уровень лептина, гормона, регулирующего аппетит.

Нежирные молочные продукты

Обезжиренные молочные продукты, такие как греческий йогурт, могут помочь в процессе похудения, благодаря высокому содержанию белка и кальция, что ускоряет метаболизм. Ежедневное потребление 3-4 порций молочных продуктов может поддержать ваше тело, помогая уменьшить массу. Для дополнительного белка попробуйте добавлять греческий йогурт в смузи или сочетать его с орехами и семечками.

Сывороточный белок

Сывороточный протеин содержит 26 г белка на порцию и состоит из 8 белковых групп и 9 незаменимых аминокислот. Его основной источник - молочные продукты, в которых при свертывании молока образуется этот белок. Протеин особенно полезен для роста мышц и потери жира благодаря разветвленным аминокислотам BCAA. Кроме того, его удобно добавлять в рацион, смешивая с напитками.

