10 простых советов, которые помогут сбросить пару килограммов

Когда вам нужно быстро сбросить несколько лишних килограммов, следует начать с чего-то простого. В частности, попробуйте есть из меньшей посуды, чтобы контролировать размер порций, а также включите в рацион свежие фрукты, овощи, нежирные белки и цельные зерна, ограничивая обработанные продукты и сахар.

Видео дня

Ведь последовательность в питании и регулярные силовые тренировки помогут достичь цели быстрее гораздо быстрее жестких ограничительных диет. Что еще может помочь избавиться от лишнего веса быстро, рассказали в Eat This, Not That.

Ешьте из меньших тарелок и мисок

Чтобы быстро сбросить вес, обращайте внимание на размер порций и используйте посуду меньшего размера. Это поможет уменьшить количество пищи, ведь будет казаться, что вы едите больше. Такой прием "обманывает" мозг и способствует снижению потребленных калорий. Учтите, что контроль порций может положительно повлиять на ваш вес.

Готовьте заранее

Приготовление еды дома помогает не только сэкономить время, но и эффективнее контролировать вес. Готовя самостоятельно, вы точно знаете, что едите и можете избегать вредных ингредиентов. Это снижает риск потребления нездоровой пищи, особенно когда голодны. Кроме того, домашние блюда способствуют более сбалансированному питанию.

Вместо обработанной пищи употребляйте цельные продукты

Избегайте обработанных продуктов, поскольку они содержат вредные жиры, лишний сахар и искусственные подсластители, способствующие набору веса. Лучше отдавайте предпочтение свежим продуктам, бобовым и нежирному белку.

Высыпайтесь

Недосыпание приводит к переутомлению, что нарушает работу лимфатической системы и замедляет выведение токсинов. Это может вызвать гормональные сбои, способствующие набору веса. А потому, стоит уделять внимание качественному ночному сну.

Добавьте кардио и отягощения к своим обычным тренировкам

Чтобы ускорить потерю веса, сочетайте кардио и силовые тренировки. Кардио сжигает калории и поддерживает здоровье сердца, а силовые упражнения наращивают мышцы и ускоряют метаболизм. Кроме того, мышцы помогают телу сжигать больше калорий даже в состоянии покоя, делая ваш метаболизм более эффективным.

Откажитесь от алкоголя

Алкоголь мешает похудению, поскольку он содержит много калорий и сахара, что задерживает воду и замедляет потерю веса. Он также ухудшает сон, что может вызвать тягу к еде, а после употребления алкоголя вы чаще делаете нездоровые выборы в питании.

Пейте воду перед едой

Пейте воду перед каждым приемом пищи и в течение дня - это поможет контролировать аппетит и снизить количество потребляемых калорий. Кроме того, учтите, что часто чувство голода может быть признаком жажды. Употребление воды перед едой помогает избежать лишних перекусов.

Старайтесь избегать соли в блюдах

Уменьшение потребления соли может помочь в похудении, поскольку соль задерживает воду и вызывает вздутие. Старайтесь ограничить обработанные продукты, как чипсы, фаст-фуд и консервы. А также, контролируйте количество соли в своих домашних блюдах, ведь это может значительно повлиять на ваш прогресс.

Выполняйте HIIT-тренировки

Интервальная тренировка высокой интенсивности (HIIT) состоит из коротких серий интенсивных упражнений и быстрых периодов восстановления. Это эффективный способ сжигания жира за короткое время. Включайте в свои тренировки прыжки на корточках, альпинисты, планку и бурпи, чередуя их с короткими отдыхами.

Ешьте больше овощей

Добавьте больше овощей в свой рацион, особенно если хотите похудеть. Они низкокалорийные, содержат много воды и клетчатки, что помогает быстрее насытиться. Кроме того, старайтесь к каждому приему пищи добавлять чашу некрахмалистых овощей, таких как брокколи, цветная капуста или болгарский перец. Это облегчит поддержание дефицита калорий и будет способствовать потере веса.

Ранее OBOZ.UA рассказал о советах, которые помогут ускорить похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.