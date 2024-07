Неочевидные трюки, которые помогут сбросить лишние килограммы

Знаете ли вы, что худеть можно не отказывая себе в любимых сладостей? Некоторые диетологи и эксперты по похудению склоняются к мнению, что определенные продукты, привычки и инициативы могут помочь контролировать количество потребляемых калорий и терять их гораздо быстрее, чем во время изнурительных диет.

В Eat This, Not That! рассказали о малоизвестных и неожиданных трюках для похудения от ведущих диетологов. Соблюдение этих рекомендаций обязательно поможет вам вернуться к лучшей форме.

Oreo перед и после еды

Если вы чувствуете сильный голод и хотите съесть что-то вредное, съешьте один Oreo перед едой, а второй после. Таким образом, вы запомните, как съели любимое печенье, что поможет вам почувствовать сытость после еды. Хотя делать это каждый день не рекомендуется, однако в умеренных количествах этот прием может быть достаточно эффективным.

Добавляйте куркуму

Куркума не является основным средством для похудения, но это полезная специя, известная своим противовоспалительным свойствам. Отметим, что уменьшение воспаления способствует предотвращению ожирения и снижению веса. Кроме того, она помогает метаболизму эффективнее сжигать калории.

Ужинайте на час позже

Отложите ужин на час позже обычного, чтобы начать худеть. Таким образом, вы сможете уменьшить количество перекусов и избежать желания есть вредную пищу поздно вечером.

Определите свой настоящий голод

Настоящий голод является физическим симптомом, сопровождающимся ворчанием в животе, нехваткой энергии и чувством голода. Однако следует учитывать, что тяга к пище часто вызвана определенными эмоциями или сигналами окружающей среды. Таким образом, когда вы захотите перекусить, проверьте, действительно ли вы чувствуете голод.

Избегайте неправильного смузи

Хотя большинство людей считает, что смузи является абсолютно полезным продуктом, помогающим худеть, это не всегда так. Неправильно приготовленные смузи являются источником жидких калорий, которые могут мешать получать нужные результаты на занятиях в спортзале.

Выбирайте правильные сладости

Вместо разгрузочных дней следует выбирать здоровые сладости, которые можно приготовить из цельнозерновых ингредиентов. Кексы, печенье и хлеб из цельнозерновой муки содержат меньше калорий и жиров, что может удовлетворить вкусовые предпочтения и поддержать ощущение сытости.

Здоровые аналоги любимых блюд

В поисках более здоровых альтернатив любимой пищи важно поддерживать баланс между питательностью и калориями. К примеру, вместо обычного мороженого можно попробовать смешать в блендере банан, миндальное молоко, арахисовое масло и лед, а обычный майонез не трудно приготовить в домашних условиях.

