7 простых способов снять напряжение глаз при пользовании гаджетами

Сегодня, в эпоху цифровых технологий, мы уже не представляем нашу жизнь без гаджетов. Конечно, они упрощают нашу жизнь, помогают в работе и общении с родными и близкими – уже сложно поверить, что мы жили без них еще несколько десятков лет назад. Но такая сплошная цифровизация имеет и негативные последствия, например, очень вредит нашим глазам.

Нечеткое зрение, сухость и напряжение в глазах, головная боль – это лишь некоторые симптомы, вызванные постоянным воздействием компьютеров и телефонов. Издание Healhline по консультированию с врачом-оптометристом Энн Мари Грифф подготовило несколько простых советов для тех, кто страдает такими симптомами.

Глазные капли

Современная фармацевтическая область предлагает большой выбор средств, которые могут помочь глазам при работе за компьютером. Если вы чувствуете сухость, можно приобрести безрецептурные капли для глаз, которые увлажнят слизистую.

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Если улучшения нет, то необходимо обратиться к врачу с жалобой на хронический "синдром сухого глаза" и назначением более действенных препаратов.

Очки

Если вы носите очки для коррекции зрения, обратитесь к специалисту для нанесения специального покрытия, которое сведет к минимуму вредное воздействие от экрана и подарит глазам комфорт. Если же со зрением проблем нет, то можно приобрести обычные защитные очки во избежание напряжения во время работы.

Установка монитора и настройка экрана

Мы даже не задумываемся, что правильная организация рабочего места важна для нашего здоровья. Специалисты утверждают, что размер монитора должен быть больше – это облегчает просмотр текста и изображений. Также по возможности увеличивайте шрифт, чтобы облегчить чтение.

Разместить монитор следует на расстоянии 50-65 см от головы и установить так, чтобы глаза смотрели на середину экрана.

Чтобы защитить глаза, приобретите фильтр против бликов для экрана и настройте частоту компьютера в пределах 70-85 Гц. Обратите внимание также на регулировку яркости изображения.

Освещение

Неудачное расположение рабочего места может привести к усталости глаз. Желательно, чтобы ваш компьютер находился подальше от окна: таким образом ваши глаза не испытывают губительного влияния бликов природных источников освещения, воспаления и сухости. Уменьшение общего освещения поможет несколько расслабить глаза.

Упражнения для глаз и перерывы в работе

Несмотря на занятость, найдите несколько минут для специальных упражнений для глаз. Отводите глаза от экрана на 20 секунд каждые 20 минут. Сосредоточьтесь на предмете, который находится на расстоянии около 6 м от вас – это поможет снять напряжение и усталость глазных мышц. Повторяйте практику 20-20-20 постоянно в течение рабочего дня. Также вы можете фокусировать свое зрение поочередно на предметах вблизи и издалека.

Врачи также советуют делать кратковременные перерывы в работе каждый час или два. Не только отводите глаза от экрана, но пытайтесь подняться и немного пройтись. Таким образом, вы не только дадите отдых глазам, но и избежите болей в спине и шее от постоянного сиденья за компьютером.

Качество воздуха

Если вы работаете в помещении с сухим воздухом, то слизистая ваших глаз пересыхает даже без монитора. Используйте увлажнители воздуха, не располагайте рабочее место вблизи вентиляционных отверстий и кондиционеров. Также избегайте курения, даже пассивного, поскольку оно вызывает раздражение глаз.

Избегайте обезвоживания

Известно, что без воды человек не мог бы существовать. Обезвоживание вредит всем системам организма. Регулярная нехватка жидкости может усугубить симптомы хронической сухости глаз, поэтому, работая постоянно за компьютером, не забывайте выпивать достаточное количество воды в течение дня.

Для удобства можно установить полезные приложения, которые будут напоминать вам о перерывах и необходимости попить.

Как видите, ни один из этих способов не требует особой подготовки или значительных материальных затрат. Поскольку мы уже не можем отказаться от цифровых достижений человечества, мы должны позаботиться о своих глазах и организовать работу и окружающую среду с минимальным вредом для здоровья. Если же простые способы не помогают и вы чувствуете стремительное ухудшение зрения, то не избегайте похода к офтальмологу для тщательного обследования и своевременной коррекции.

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