10 распространенных ошибок в рационе: почему они мешают вам похудеть

Для успешного похудения важно не только следовать тренировочному плану, но и осознавать, какие пищевые привычки могут нанести ущерб достижению цели. Многие не обращают внимания на мелкие повседневные действия, тормозящие процесс потери веса.

Неправильный подход к снижению веса может привести не только к разочарованию, но и проблемам со здоровьем. Во избежание этих ловушек эксперты выделили десять самых распространенных ошибок, которые могут свести на нет ваши усилия. Их опубликовало издание eatthis.com.

Перекусы при просмотре телевизора

Когда вы едите, занимаясь чем-нибудь другим, например, смотря телевизор или слушая громкую музыку, ваш мозг получает сигналы о насыщении с задержкой. Как следствие, вы можете употреблять больше калорий, чем нужно, что впоследствии приводит к накоплению лишнего жира.

Поздний ужин

Хотя поздний прием пищи не замедляет метаболизм, употребление больших порций перед сном может помешать уснуть, поскольку тело будет занято перевариванием пищи. Недосыпание повышает уровень гормона грелина, отвечающего за чувство голода, что увеличивает риск переедания.

"Когда мы не высыпаемся, наш мозг сильнее реагирует на вредные продукты и нам труднее контролировать размер порций", - отмечает Алисса Рамси, представитель Академии питания и диетологии.

Пропуски приемов пищи

Идея пропустить обед для уменьшения калорий может показаться разумной, однако это часто приводит к перееданию позже. Регулярное чувство голода из-за пропущенных приемов пищи может сигнализировать, что следует пересмотреть свой режим питания.

Еда на ходу

Быстрые перекусы могут препятствовать вашему организму вовремя ощутить сытость. Рекомендуется тратить хотя бы 20 минут на еду, чтобы мозг успел получить сигналы о насыщении. Это объясняет, почему фастфуд так часто приводит к набору веса: мы едим слишком быстро, не давая организму времени, чтобы понять, что он сыт.

Пищевые "магические средства"

Некоторые продукты, такие как яблочный уксус, могут действительно помочь в контроле аппетита и стабилизации уровня сахара в крови, однако это не означает, что они способны заменить сбалансированное питание. Не стоит искать быстрые решения для потери веса, поскольку настоящие результаты нуждаются в комплексном подходе.

Еда во время работы

Многие люди совмещают работу и прием пищи, что может помешать полноценно насладиться едой и контролировать количество потребленного. Когда вы едите за рабочим столом, сосредоточенность на задачах может отвлекать от сигналов насыщения, что может привести к перееданию и повышению уровня стресса. Уделяйте время для обеда, чтобы лучше контролировать свои порции.

Зависимость от замороженных блюд

Замороженные продукты могут содержать большое количество натрия, что способствует вздутию живота и повышению давления. К тому же одинаковое меню быстро надоедает, а по возвращении к привычному питанию вес может снова увеличиться. Приготовление пищи на дому позволяет избежать лишних добавок и снижает калорийность рациона в среднем на 200 калорий в день.

Отказ от любимых продуктов

Избавлять себя от удовольствия от любимых блюд совсем не обязательно для успешного похудения. Исследования показали, что умеренное употребление любимых блюд способствует снижению веса в долгосрочной перспективе, поскольку уменьшает вероятность срывов и перееданий.

Просмотр соблазнительной пищи в социальных сетях

Постоянный просмотр вкусных блюд в соцсетях может вызвать желание есть даже если вы не голодны. Даже обычная визуализация калорийных блюд активизирует гормоны голода, провоцируя излишние приемы пищи.

Пища как способ борьбы со стрессом

Обычно при стрессе мы обращаемся к калорийной и вредной пище, что повышает уровень гормонов стресса и способствует набору веса. Кроме того, пища становится способом успокоения, что может усугубить эмоциональное состояние и привести к неправильным пищевым привычкам. Вместо этого ищите другие методы расслабления, такие как прогулка или горячий душ.

Ранее OBOZ.UA писал о продуктах, способствующих похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.