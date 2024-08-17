Продукты, богатые витамином С: действительно ли они способствуют похудению

У большинства людей апельсин ассоциируется с витамином С. Апельсины содержат всего 70 мг витамина С в каждом плоде и на самом деле не являются лучшим источником этого питательного вещества.

Не верите? Чтобы подтвердить это, издание eatthis.com собрало семь продуктов, значительно превосходящих апельсины по содержанию витамина С, и расположили их от наименее питательных до мощных.

Хотя многие обращаются к витамину С во время простуды, они приносят гораздо больше пользы для организма, чем могут показаться. Это питательное вещество помогает улучшить настроение и снижает уровень стрессовых гормонов, способствующих образованию жировых отложений на животе. Витамин С также защищает клетки от повреждения свободными радикалами.

Ананас

Содержимое витамина С: 1 стакан кусочков, 79 мг, 131% от суточной нормы.

Что может быть лучше, чем смаковать этот яркий фрукт? Ананас не только перенесет вас на воображаемый тропический пляж, но и подарит 79 мг витамина С и бромелайн – фермент, способствующий пищеварению и уменьшает вздутие живота.

Капуста когда

Содержимое витамина С: 1 стакан измельченной, 87 мг, 145% от суточной нормы

Капуста кали, известная как неофициальный король овощей, обеспечивает 133% суточной нормы витамина А и в полтора раза превышает рекомендованное количество витамина С. салатов.

Папайя

Содержимое витамина С: 1 стакан, 88 мг, 146% от суточной нормы

Папайя – это настоящий источник питательных веществ, содержащий 88 миллиграммов витамина С и 2,5 г клетчатки всего за 62 калории и 11 граммов сахара.

Клубника

Содержимое витамина С: 1 стакан, 89 мг, 148% от суточной нормы

Клубника – отличный выбор для удовлетворения сладкой жажды, она полна полифенолов – природных химических веществ, способствующих похудению и предотвращающих образование жира. Попытайтесь добавить ее к салатам, овсянки или просто перекусить ею между приемами пищи.

Брюссельская капуста

Содержание витамина С: 1 стакан вареной, 97 мг, 161% от суточной нормы.

Брюссельская капуста не только обеспечивает почти двукратную суточную норму витамина С, но является источником полезных для сердца омега-3 жирных кислот. Если вы не едите рыбу, этот овощ, а также грецкие орехи и семена льна, должны быть в вашем рационе.

Красный болгарский перец

Содержимое витамина С: 1 стакан сырого, измельченного 190 мг, 316% от суточной нормы

Красный перец, благодаря метаболически активным свойствам и высокому содержанию витамина С, является прекрасным дополнением к любой диете. Добавляйте его в салаты, сэндвичи или сальсы.

Гуава

Содержание витамина С: 1 стакан сырой, 376 мг, 626% от суточной нормы.

Гуава возглавляет наш список продуктов, богатых витамином С. Только один стакан этого фрукта обеспечивает почти недельную дозу витамина С. Кроме этого, гуава имеет наивысшее содержание ликопина, антиоксиданта, борющегося с раковыми клетками. Если вы еще не пробовали этот фрукт, вас может удивить наличие большого количества семян – не стоит его избегать, они съедобны.

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