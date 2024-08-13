Ловушки углеводов: какие привычки могут помешать похудению

Углеводы часто становятся центром обсуждений, когда речь заходит о здоровом питании и похудении. Понимание того, какие углеводы полезны, а какие следует ограничивать, поможет вам создать здоровый и сбалансированный рацион.

Углеводы – важный источник энергии для нашего организма. В частности, сложные углеводы обеспечивают длительную энергию и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Издание eatthis.com разобрало разные типы углеводов и их влияние на ваше питание.

Вы потребляете фруктовый сок

Одно яблоко может содержать до 34 граммов углеводов – больше, чем два кусочка цельнозернового хлеба! Однако фруктовый сок лишается клетчатки, что делает его менее полезным и даже вредным для здоровья. Исследование Гарвардской школы общественного здоровья показало, что регулярное употребление фруктового сока может повысить риск развития диабета 2 типа на 21%. Поэтому лучше выбирать целые фрукты вместо соков.

Вы покупаете смузи

Смузи могут выглядеть как здоровый выбор, но многие скрывают избыточное количество калорий и сахара. Напитки из популярных смузи баров или торговых центров часто содержат сиропы и другие ингредиенты, значительно повышающие уровень углеводов. Например, клубничная полоса может содержать 145 граммов углеводов. Чтобы избежать этого, готовьте смузи дома, добавляя два овоща на каждый фрукт для лучшего контроля над количеством углеводов.

Вы пьете пиво

Большинство сортов пива содержат от 10 до 20 граммов углеводов на порцию в 340 миллилитров, что делает его вредным для диеты. Если вы все-таки хотите насладиться пивом, выбирайте варианты с меньшим количеством калорий. Низкокалорийное пиво может помочь предотвратить образование тромбов благодаря антиоксидантам, но все же остается источником жидких углеводов, поэтому употреблять его следует с осторожностью.

Вы пьете диетическую соду

Уменьшение потребления калорий и углеводов с помощью газированных напитков может показаться простым решением, но диетические напитки также могут отрицательно повлиять на ваши цели. Искусственные подсластители, которые являются диетической газировкой, могут вызвать чувство голода, заставляя вас потреблять больше пищи.

Вы избегаете ночных перекусов

Ночные перекусы углеводами часто имеют плохую репутацию среди тех, кто пытается похудеть, но новые исследования показывают, что употребление углеводов вечером может способствовать диетическим целям. Одно исследование показало, что употребление углеводов вечером способствует потере 27% больше жира и обеспечивает 13,7% более высокую сытость по сравнению с дневным потреблением. Следовательно, нарушение традиционного запрета на углеводы вечером может быть не столь вредным.

Вы используете тонкое тесто для заделки

Завернутые продукты, такие как белые тортильи могут содержать большое количество углеводов и калорий. К примеру, белая тортилья диаметром 25 сантиметров содержит около 35 граммов углеводов. Также многие такие продукты содержат химические добавки, которые не полезны для здоровья. Лучше избегать таких продуктов и выбирать более питательные альтернативы.

Вы боитесь жиров

Жиры являются важной частью здорового питания и могут помочь в процессе похудения. Полезные жиры, такие как омега-3, мононенасыщенные жиры и олеиновая кислота, утоляют голод и ускоряют метаболизм. Избегая всех жиров, вы часто заменяете их углеводами, которые менее сытны и могут привести к перееданию. Поэтому важно включать здоровые жиры в свой рацион.

Вы заказываете "кофейные" напитки

Кофе полезен для здоровья и похудения: он ускоряет метаболизм, содержит антиоксиданты, борющиеся с болезнями, и снижает риск диабета, рака и других заболеваний. Но эти преимущества могут быть нивелированы, если вы выбираете специальные кофейные напитки со сливками, сахаром и ароматизаторами, которые могут содержать множество калорий и углеводов. К примеру, некоторые кофейные напитки могут включать от 60 до 80 граммов углеводов на порцию, превышающую половину рекомендуемой дневной нормы. Лучше всего употреблять черный кофе без добавок во избежание лишних калорий.

Вы пьете замороженные маргариты

Замороженная маргарита, купленная в баре, является самым плохим коктейлем для вашей талии. Изготовленная из смеси сахара и текилы, она насыщает организм чрезмерным количеством сахара, что может отрицательно сказаться на здоровье. Лучше ограничить употребление таких напитков и выбирать менее калорийные альтернативы.

Вы не пополняете запасы углеводов после тренировок

Протеиновый коктейль после тренировки – это отличный выбор, но если вы не добавите к нему углеводы, то потеряете часть пользы. Углеводы необходимы для пополнения запасов гликогена и начала процесса обновления мышц. Диетологи рекомендуют такие продукты как стакан 1% шоколадного молока, порция хумуса с лавашем или банан с арахисовым маслом.

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