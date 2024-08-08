Советы для контроля порций: как избежать ловушки 'большой тарелки'

Для поддержания правильного питания важно контролировать размер порций. Часто люди слишком ограничивают себя, что приводит к голоду и срывам на нездоровую пищу.

Только контролируя количество потребленного, можно сохранить здоровый вес. Издание eatthis.com поделилось проверенными методами, которые помогут контролировать размер порций и избежать переедания.

Делайте собственные пакеты для перекусов

Исследование Корнельского университета показало, что люди потребляют на 20% больше, когда имеют одну большую упаковку закусок по сравнению с несколькими пакетами. Для контроля порций разделите закуски на меньшие пакеты сразу после покупки.

"Запишите на каждом пакете количество калорий, чтобы напоминать себе о границах. Это поможет остановить вас, когда вы задумали взять больше", – говорит исследователь по контролю порций Амар Чима.

Смените посуду

Размер посуды оказывает непосредственное влияние на количество пищи. Большие тарелки заставляют нас есть больше, в то время как меньшие – помогают придерживаться правильных порций. Используйте тарелки меньшего диаметра или специальные порционные тарелки, разделенные на секции разных видов пищи. Это позволит наслаждаться едой без риска переедания.

Используйте форму для кексов

Форма для кекса может стать вашим секретным инструментом для контроля порций. Готовьте мини-версии любимых блюд, таких как ватрушки с творогом или крошечные пирожки, используя форму для кексов. В сочетании с фруктовым или овощным салатом небольшие порции помогут избежать соблазна и контролировать калории.

Используйте мерные чашки и весы

Мерные чашки и весы – простой, но эффективный способ контроля размера порций. Поначалу это может показаться хлопотным, но эти инструменты помогут точно измерять количество пищи. Они научат вас, как выглядят реальные порции и помогут автоматически накладывать правильное количество пищи.

Используйте мерные миски

Мерные миски – отличный инструмент для контроля порций жидких продуктов, таких как суп или йогурт. Благодаря встроенным мерным линиям вы всегда будете знать, когда достигли рекомендуемого размера порции, что поможет избежать переедания.

Берите еду из дома

Согласно исследованию Журнала Академии питания и диетологии, женщины, приносящие еду из дома, потребляют меньше калорий. Женщины, которые ели в ресторанах раз в неделю или чаще, потеряли на два килограмма меньше, чем приносившие обеды из дома. Еда в ресторанах обычно имеет большие порции и меньший контроль над ингредиентами, поэтому готовьте обеды на дому и упаковывайте их в контейнеры с несколькими секциями.

Читайте этикетки внимательно

Размер порций на упаковках часто вводит в заблуждение. Исследуйте этикетки продуктов, чтобы узнать, сколько порций содержится в упаковке и будьте внимательны к потреблению калорий. Например, если в пакетике попкорна 130 калорий на порцию, а в пакетике две порции, вы потребляете 260 калорий. Избегайте чрезмерного потребления калорий, проверяя размер порций на упаковках.

Ориентируйтесь на свои руки

Ваши руки могут быть отличным ориентиром для определения правильного размера порций. Порция жира должна быть примерно по размеру большого пальца, а порция риса или макарон – по размеру кулака. Нежирное мясо должно быть по размеру ладони.

Контролируйте порции алкоголя

Контроль порций относится также к напиткам. Если ваш диетический недостаток – это алкоголь, вам обязательно нужно иметь бокал со специальными пометками. Специальные бокала с отметками калорийности помогут оценить количество калорий в жидкостях. Визуальное напоминание о количестве выпитого поможет принимать разумные решения и не принимать излишнего.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как переедание здоровой пищи влияет на вес.

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