Действительно ли переедание здоровой пищи приводит к набору веса: объяснение диетолога

Важно подумать о привычках, которые лучше всего подходят для вашей повседневной жизни. Возможно, это слежение за калориями, регулярный сон или физические упражнения. Выбирайте то, что отвечает вашим личным целям и потребностям.

Но не все повадки полезны. Некоторые из них могут способствовать набору веса. Они часто незаметны, но могут огорчить тех, кто стремится добиться здоровых целей, объясняет eatthis.com.

Диетолог Эми Гудсон отмечает, что переедание здоровой пищи может привести к увеличению веса.

"Есть распространенное заблуждение, что можно есть сколько угодно, если это полезно, но это не всегда так", – объясняет Гудсон.

Даже если продукты обладают низким содержанием сахара или жира и содержат много полезных веществ, они все равно могут быть калорийными, если не контролировать порции.

Специалисты рекомендуют не уменьшать количество пищи, а находить полезные низкокалорийные продукты, все еще богатые питательными веществами.

"Овощи всегда отличный выбор, и их можно есть сколько угодно, поскольку они, скорее всего, вам надоедут раньше, чем вы переедите", – говорит Гудсон.

Гудсон приводит пример: здоровые жиры, такие как орехи, ореховое масло, авокадо отлично дополняют сбалансированную диету, но их легко переесть, забывая о порциях. Рекомендованная суточная норма потребления жира составляет от 44 до 77 граммов, поэтому легко перебрать калории, если не следить за порциями.

Диетолог добавляет, что даже полезные закуски, например гранола, сухофрукты или энергетические батончики, могут привести к избытку калорий, если потреблять их в больших количествах.

"Многие продукты, богатые питательными веществами, также калорийны, но это не значит, что их нельзя есть. Просто следует контролировать порции, чтобы они помогали удовлетворить ваши потребности в калориях", – заключает Гудсон.

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