Особенно во время праздников: 10 самых эффективных упражнений для быстрой потери веса

Часто во время праздников люди пропускают тренировки. Но когда время тренировок снова наступает, многие тратят его на малоэффективные упражнения, вместо того чтобы выполнять ключевые движения, помогающие изменить фигуру.

Следует выбирать правильные упражнения, чтобы избавиться от жира, который накопился за праздничный период, и одновременно наслаждаться праздничными блюдами без угрызений совести. Издание eatthis.com собрало 10 лучших упражнений, которые помогут быстро вернуть себя в форму.

Приседания с гантелями

Приседания – основа любой программы похудения, поскольку они активизируют почти все мышцы вашего тела. Бокалообразная вариация позволяет отточить технику для достижения максимальных результатов.

Держите одну гантель или гирю обеими руками на уровне груди. Ноги поставьте на ширине плеч, слегка разверните пальцы наружу. Сядьте назад, разведя колени в стороны, и опуститесь ниже параллели, сохраняя спину ровной. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений.

Становая тяга с гирей

Становая тяга – обязательный элемент для любой цели потери веса. Она активизирует значительное количество мышц и улучшает подвижность. Используя гирю, вы можете лучше контролировать технику.

Встаньте на ширине плеч, поместив гирю между ног. Возьмитесь за ручку обеими руками и поднимите гирю, отталкиваясь от земли. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений.

Отжимание с использованием TRX

Отжимание – это одно из лучших упражнений для верхней части тела, ведь она задействует грудь, плечи и пресс. Использование TRX придает нестабильности, что активизирует дополнительные мышцы.

Держите ручки TRX перед собой, стоя в отжимающем положении. Спускайтесь вниз, держа локти близко к телу. Выполните 3-4 подхода по 8 повторений.

Альпинисты

Для быстрого сброса жира высокоинтенсивное кардио незаменимо. Альпинисты – это низкоударный способ повысить кондицию и сжигать калории.

В положении отжиманий поочередно подтягивайте колени к груди, держа бедра низко. Выполните 6 подходов по 20 секунд включения/20 секунд отдыха.

Спринт на беговой дорожке

Спринты – отличный способ добавить высокоинтенсивное кардио к своей тренировке, а спринт на неподвижной беговой дорожке обеспечивает дополнительную нагрузку.

Держитесь за ручки, толкая полотно дорожки назад. Выполните 8 повторений по 15 секунд работы с 45-секундным отдыхом.

Боковые приседания

Это упражнение позволяет тренировать каждую ногу по отдельности, исправляя дисбалансы и улучшая подвижность.

Встаньте в широкой стойке, садясь обратно на одно бедро. Повторите с другой стороны. Выполните 3-4 подхода по 8 повторений.

Step-up с жимом над головой

Эта комбинация нижней и верхней части тела усиливает сжигание жира.

Возьмите две гантели в руки и станьте одной ногой на подставку. Поднимитесь, толкая пятку, и в верхней точке проделайте жим над головой. Выполните 3-4 подхода по 5 повторений на ногу.

Перевернутые ленты TRX

Перевернутые подтягивания с TRX помогают развивать общую силу тела, включая мышцы спины и плеч.

Держите ручки TRX и подтянитесь, держа тело ровным. Выполните 3-4 подхода по 8 повторений.

Фермерская ходьба с одной рукой

Это простое, но эффективное упражнение развивает силу и выносливость.

Возьмите тяжелую гантель в одну руку и пройдитесь, сохраняя лопатки сжатыми. Повторите с другой рукой. Выполните 3 подхода по 20 раз.

Подтягивание

Подтягивание является одним из лучших упражнений для тренировки спины, рук и хвата.

Подтянитесь, сводя лопатки вместе, или используйте ленту для помощи при необходимости. Выполните 3-4 подхода по 5 повторений.

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