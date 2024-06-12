10 самых популярных праздничных напитков

Недавно технологическая компания опубликовала данные Google Trends о 10 самых популярных алкогольных и безалкогольных напитках, поднимающих людям настроение. Горячие или холодные, острые или сладкие, эти рецепты показывают, что люди все еще хотят сделать свои праздники особенными даже если нет больших семейных встреч.

Издание eatthis.com опубликовало список популярных напитков. Так что отправляйтесь за нужными ингредиентами и становитесь барменами на своей кухне.

Клюквенный коктейль

Независимо от того, хотите ли вы приготовить игристый клюквенно-оранжевый коктейль с джином, украшенный тимьяном, или более простой безалкогольный апельсиново-клюквенный шприц, вариантов с этим зимним фруктом безгранично много.

Праздничный пунш

Этот напиток готовится из клюквенного сока, игристого вина, яблочного сидра, имбирного эля, темного рома (или бренди), апельсинов и клюквы. Да, и не забудьте положить много льда. В конце концов пунш должен быть освежающим!

Горячий ром со сливочным маслом

Коктейль сочетает в себе отличные вкусы, ассоциирующиеся с комфортной едой. Это согревающий, богатый специями, напиток. Темный выдержанный ром сочетается с растопленным сливочным маслом, приправленным корицей, гвоздикой, мускатным орехом, душистым перцем, экстрактом ванили и светло-коричневым сахаром.

Яблочная мимоза

Большинство из нас может оценить классическую мимозу из апельсинового сока, но пробовали ли вы когда-нибудь более сезонный вариант, например, с яблочным сидром? Этот коктейль требует относительно небольших усилий по приготовлению. Ингредиентов всего два: шампанское или просекко и яблочный сидр. Однако, если вы хотите быть еще более креативными, вы можете добавить сахар с корицей, а также кусочки яблок.

Горячий шоколад

Что может быть лучше стакана горячего сливочного какао с бурбоном? Вы можете приготовить эту чашку горячего шоколада дома с молоком, полусладким шоколадом, сахаром, корицей, бурбоном и, если вы очень любите, поджаренным зефиром.

Коктейли из сидра

Сейчас сезон коктейлей из яблочного сидра, и независимо от того, что вы добавляете в охлажденный фруктовый напиток – темный ром или бурбон, есть один ингредиент, которым не стоит пренебрегать: палочки корицы.

Горячие шоколадные бомбы

Горячие шоколадные бомбочки делают горячий шоколад похожим на детскую игрушку. Конечно, нет ничего плохого в традиционной чашке горячего какао! Когда лакомство помещают в чашку с теплой водой или молоком, шоколадная оболочка начинает растворяться, а скрывавшийся внутри пушистый зефир начинает подниматься вверх.

Красное вино

Для многих простое удовольствие – это налить бокал красного вина. Независимо от того, это сладкий сорт, как десертное вино, например, портвейн, или более сухое красное, как санджовезе, вы не ошибетесь с этим простым, классическим выбором.

Клюквенное вино

Вы можете попробовать приготовить собственное клюквенное вино прямо дома или выбрать глинтвейн из клюквы. Есть также поставщики, продающие готовое клюквенное вино, если вам так удобнее.

Сборный пунш

Сборный пунш и праздничный пунш – это почти то же самое, за исключением того, что сборный пунш может заменить ром или бренди на виски. Кроме того, вы можете использовать красное вино вместо игристого для дополнительного усиления вкуса.

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