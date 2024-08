10 самых распространенных мифов о висцеральном жире

Висцеральный жир, накапливающийся в брюшной полости, часто ошибочно считается менее опасным, чем подкожный. На самом деле он может быть более вредным для здоровья, поскольку связан с серьезными рисками для сердца и метаболическими заболеваниями.

Важно учитывать его уровень при оценке общего состояния здоровья и не обманываться мифами, распространенными в обществе. Какие факты о жире на животе являются мифами, рассказали в Eat This, Not That.

Орехи провоцируют набор веса

Сосредоточьтесь не на количестве орехов, а на их качестве. Вы можете выбрать фисташки, несмотря на их высокое содержание жира, ведь они содержат полезные для здоровья жиры. Кроме того, фисташки в скорлупе могут помочь контролировать порции и способствуют ощущению сытости.

Пиво вызывает пивной живот

Пивной живот появляется не от самого пива, а от чрезмерного потребления пустых калорий. Если вы регулярно употребляете много пива, стоит пересмотреть свои привычки, поскольку это может способствовать набору веса.

Отказ от жирной пищи приведет к потере жира на животе

Для поддержания здоровья и потери веса включайте в рацион полезные жиры, такие как оливковое масло или авокадо, в количестве 2-3 порций в день. Они помогают поддерживать сытость и стабильный уровень глюкозы в крови.

От жира могут помочь только упражнения на пресс

Чтобы сделать пресс видимым, сначала сосредоточьтесь на снижении жира с помощью сбалансированной диеты. Упражнения укрепляют мышцы, но без правильного питания они останутся скрытыми под слоем жира.

Жир на животе является следствием генов

Гены определяют, где ваше тело хранит жир, но правильная диета и физические упражнения помогут избежать избыточного веса в этих зонах. Например, люди с фигурой "яблоко" могут контролировать накопление жира на животе через здоровый образ жизни.

Масло из семян всегда полезно

Избегайте переработанных масел из семян, таких как кукурузное или соевое, поскольку они могут вызывать воспаление и нарушать баланс омега-жиров. Лучше выбирайте оливковое, льняное или масло авокадо для поддержания здоровья.

Упакованные продукты с низким содержанием жира полезны

Добавьте немного жира в рацион, чтобы чувствовать сытость, стабилизировать уровень сахара в крови и лучше усваивать витамины A, D, E и K. Кроме того, жир помогает избежать переедания, тогда как продукты с его низким содержанием часто содержат больше сахара и соли.

Нежирные или обезжиренные молочные продукты полезны

Некоторые эксперты советуют избегать нежирных молочных продуктов, поскольку их производители часто используют в составе синтетические гормоны и антибиотики. Кроме того, пастеризация может снижать количество полезных питательных веществ и ферментов.

Кофеин способствует потере веса

Кофеин может положительно повлиять на энергию и спортивные результаты, но только в умеренных количествах. Если вы уже страдаете от стресса или усталости, он может усилить дисбаланс гормонов, таких как кортизол, что способствует накоплению жира.

Соки для очищения эффективно борются с жиром

Соки и смузи могут содержать много сахара и калорий, а также быть лишенными клетчатки, которая помогает чувствовать сытость и контролировать уровень сахара в крови. Отказавшись от очищения соками, вы уменьшите потребление чрезмерного сахара и обеспечите себе длительное чувство сытости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как получить плоский живот за 30 дней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.