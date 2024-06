Плоский живот за 30 дней: советы для получения быстрого результата

Для успешного похудения необходимо соблюдать баланс между здоровым рационом и физическими упражнениями. Это может быть как овсянка на завтрак и силовые тренировки или увеличение количества воды и увеличение времени на ходьбу в течение дня.

Если вы нуждаетесь в ускоренной программе похудения и уже успели перепробовать все возможные советы, однако не получили желаемого результата, необходимо обратить внимание на проверенные вещи. Как похудеть за 30 дней, рассказали в Eat This, Not That.

Разбейте еду на порции

Потребление больших порций является одной из причин возникновения ожирения. Чтобы избежать переедания, следует заранее разделять пищу на порции, размеры которых часто меньше, чем кажется, однако достаточные для насыщения.

Добавьте больше питательных веществ

Чтобы избавиться от лишнего жира на животе и достичь желаемого веса, важно обеспечить организм полезными питательными веществами. Обновите свой список покупок, заменив обработанные продукты здоровой цельной пищей. Например, черника, грибы, нежирные белки, овсянка с клетчаткой и полезные жиры, такие как авокадо, помогут уменьшить живот и способствуют улучшению здоровья, формированию мышц и рельефности тела.

Пейте больше воды

Вода важна для потери жира, поэтому следует обращать внимание на ее достаточное количество в течение дня. Она помогает выводить отходы, сжигать жир и продлевает чувство сытости. Вода ускоряет метаболизм и поддерживает регулярность организма.

Ешьте медленнее

Практикуйте метод "Ешь, подожди": съешьте небольшую порцию пищи, подождите 30 минут, чтобы оценить, вы еще голодны. Если да, съешьте еще чуть-чуть, но только половину порции. Обычно этого будет достаточно, чтобы почувствовать себя довольным. Кроме того, не пытайтесь есть быстро, чтобы избежать переедания.

Ускоряйте шаги

Так же как бег ходьба может помочь похудеть. Кроме того, увеличение количества шагов легко вписывается в ежедневный график. Вы можете подниматься по лестнице вместо лифта или вместо транспорта выбрать пешую прогулку. Эти маленькие изменения могут оказать большое влияние на ваше здоровье.

Силовые тренировки

Силовые тренировки с отягощениями, собственным весом или резиновыми лентами важны для наращивания сухой мускулатуры, поскольку мышцы сжигают больше калорий, чем жир. Создайте эффективную программу тренировок и включите в свой режим такие упражнения, как приседания, планка, выпады или подъемы ног. Это поможет вам улучшить физическую форму и сжигать больше калорий.

