15 популярных продуктов для похудения, стимулирующих набор веса

В стремлении избавиться от лишнего веса, в первую очередь, мы стараемся избавиться от вредной пищи и добавить в рацион как можно больше полезных продуктов. Однако, далеко не все продукты, которые мы считаем эффективными для похудения, действительно способны бороться с жировыми отложениями.

В мире противоречивой информации легко запутаться, однако во избежание ошибок и начать худеть вам следует знать об особенностях некоторой пищи. В Eat This, Not That! разделились списком из 15 продуктов для похудения, которые на самом деле неэффективны.

Диетический йогурт

Поскольку диетический йогурт имеет низкую концентрацию жиров, сахара и калорий, этот продукт считается полезным при похудении. Однако такой продукт может содержать много искусственных ингредиентов во время искусственной обработки и мало питательных веществ, что может провоцировать переедание.

Зеленый чай

Зеленый чай имеет определенные преимущества для здоровья, которые можно употреблять каждый день. Однако его способность преодолевать лишний вес минимальна.

Рисовые хлебцы

Хотя хлебцы являются низкокалорийной закуской, у них нет достаточно питательных веществ. Таким образом, этот продукт не доставляет удовольствия и провоцирует переедание.

Диетическая сода

Вы можете верить в то, что написано на этикетках ваших любимых газированных напитков, однако это не значит, что они действительно полезны организму. Кроме того, искусственные подсластители способны увеличить тягу к сахару и накапливать лишний вес.

Низкокалорийное мороженое

Есть некоторые виды мороженого, которые содержат мало сахара и считаются пригодными для похудения. Однако, такие сладости могут иметь больше насыщенных жиров, из-за чего обманывая себя вы можете съесть слишком много такого продукта.

Овощные чипсы

Веганские чипсы не полезнее обычных. Хотя в них может содержаться меньше жира, но слишком много натрия, что сдерживает потерю веса и задерживает воду в теле.

Постные блюда

Песни обычно содержат много натрия, что существенно превышает дневную норму. Это может вызвать переедание и нарушать пищевые привычки.

Обезжиренное молоко

Обезжиренное молоко долгое время считалось более полезным, чем цельное. Однако исследования показывают, что люди, потребляющие жирные молочные продукты, часто весят меньше, возможно, из-за большей насыщенности жиров.

Сок сельдерея

Известность сока из сельдерея для похудения не подтверждена научно. Кроме того, коммерческие соки часто содержат добавленный сахар, а потому для похудения лучше потреблять целый стебель сельдерея.

Попкорн

Хотя попкорн считается низкокалорийным снеком, он не лучший выбор во время похудения. В частности, попкорн содержит много натрия, провоцирующего переедание.

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики кажутся здоровым перекусом, но часто содержат много калорий, жира и сахара, что может привести к увеличению веса. Кроме того, не производите их продуктом для ежедневного употребления.

Диетические коктейли

Готовые коктейли для похудения могут быть обманчивыми. Хотя такие напитки низкокалорийны, они часто содержат сахар и консерванты, которые вредят метаболизму. Кроме того, жидкие калории менее сытны, чем цельные продукты.

Яблочный уксус

Яблочный уксус считается популярным средством для похудения, и его поклонники верят, что он может уменьшать аппетит, а также способствовать потере веса. Однако научных доказательств для подтверждения этих заявлений почти нет.

Кокосовое масло

Кокосовое масло часто продвигают как средство для сжигания жира, но научных доказательств его эффективности для похудения недостаточно. К тому же, она содержит много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина.

Искусственные подсластители

Если вы любите сладкое или кофе с сахаром, возможно, вы подумаете перейти на искусственные подсластители. Однако их польза для здоровья сомнительна, из-за их свойств усилить тягу к сладкому. Поэтому лучше постепенно снижать потребление сахара вместо использования искусственных подсластителей.

