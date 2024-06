Мы в это верим: 10 мифов о еде, мешающих худеть

Знали ли вы, что популярный у диетологов многозерновой хлеб может содержать различные виды очищенных зерен, которые вредны для организма? В подобные мифы мы верим благодаря громкой рекламе и навязчивому маркетингу на полках магазинов.

О чем вы могли верить, однако это было всего лишь выдумкой, рассказали в Eat This, Not That! Ознакомьтесь с этим списком, чтобы не совершить ошибки на пути к красивой фигуре.

Можно есть все, потому что полученные калории сжигаются в зале

Если вы не придерживаетесь здоровой диеты, одних тренировок недостаточно, чтобы начать худеть. Сбалансированный подход, который сочетает разумное питание и физические упражнения, дает лучшие результаты.

Если не есть перед тренировками, можно сжечь больше жира

Без топлива тренировки будут менее эффективными, а низкий уровень сахара в крови и головокружение могут представлять еще большую опасность. Кроме того, существует риск переесть после тренировки в стремлении компенсировать потерянную энергию.

Все калории образуются одинаково

Разные продукты по-разному усваиваются организмом. Кукуруза, фасоль, индейка, курица, рыба и другие белковые продукты дают ощущение сытости, сжигают больше калорий во время пищеварения и не способствуют накоплению жира. Сладости с сахаром не дают ощущения сытости, приводят к голоду и накоплению жира.

Есть на ночь нельзя

Переедание в течение дня, а не перед сном, ведет к набору веса. Перекус перед сном, наоборот может ускорить метаболизм и помочь похудеть. Если съесть яблоко с миндальным маслом, ягоды со сливками или гуакамоле, можно стабилизировать уровень сахара в крови и запустить процесс сжигания жира.

Можно есть сколько угодно, если это полезно

Хотя такие продукты, как авокадо, овсянка или орехи считаются здоровыми для организма, однако они также содержат калории. Контролируйте размер порций, чтобы не переесть, даже если еда здоровая. Также, покупайте продукты в небольшой упаковке, чтобы визуально контролировать порции.

Протеиновые коктейли и батончики помогают похудеть

Хотя белковые продукты могут быть частью здоровой диеты, не все они одинаковы. Многие популярные батончики и коктейли содержат вредные добавки и искусственные подсластители. Лучше выбирать продукты с целыми ингредиентами, готовить коктейли дома и контролировать размер порций.

8 стаканов воды ежедневно гарантирует потерю веса

Пить воду полезно для здоровья, однако это не гарантирует похудения. Не используйте жажду как индикатор голода, чтобы не переедать, а также придерживайтесь здорового питания и ритма жизни.

Пиво приводит к "пивному животу"

Пивной живот может появиться из-за чрезмерного употребления калорий, а не только пива. Снижение общего потребления калорий может помочь избавиться от пивного живота, независимо от того, пьете ли вы пиво.

Роллы полезнее обычных бутербродов

Хотя может показаться, что лаваш и тортильи являются низкокалорийными - это не так. Для лучшего контроля калорий лучше выбирать хлеб.

Картофель – это пустые углеводы

Картофель богат фитохимическими веществами, такими как флавоноиды и кукоамины. Эти соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут принести пользу для здоровья. Таким образом, картофель может быть частью диеты, если его готовить здоровым способом.

