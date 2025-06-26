10 секретов спортзала, о которых вам никто не расскажет

Обычные походы в спортзал часто сопровождаются многими неписаными правилами, о которых мало кто говорит вслух. Знание правильного этикета и эффективных подходов поможет вам почувствовать себя комфортнее и увереннее во время тренировок.

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Издание eatthis.com раскрывает ключевые советы, которые сделают ваше посещение спортзала более приятным и результативным. Также вы узнаете, как избежать распространенных ошибок и развенчаете несколько популярных мифов.

Утяжелители также нужно чистить

Кажется очевидным, но многие забывают, что тренажеры, в частности утяжелители, касаются многих рук, покрываются потом и бактериями. Поэтому после использования обязательно протирайте оборудование. Во многих спортзалах для этого оставляют антибактериальный спрей и бумажные полотенца.

"Многие люди забывают чистить утяжелители после тренировки. Чем больше прикосновений – тем больше пота и бактерий на поверхности. Кроме того, на утяжелителях скапливается пыль, что может раздражать лёгкие во время упражнений. Рекомендую протирать их и перед, и после использования", – говорит специалист по гигиене Бекка Напельбаум.

Заботьтесь о своем коврике для йоги

Если вы носите собственный коврик для йоги, чистка должна быть регулярной – минимум раз в месяц, особенно в тёплый период года.

"Вы заметите, что коврик пора мыть, когда появится неприятный запах и грязный вид – он накапливает жиры и пот. Лучше делать раствор из воды и уксуса, чтобы продезинфицировать и сохранить текстуру резины. Избегайте мыла и не сушите коврик под прямыми солнечными лучами, это повредит материал", – объясняет Напельбаум.

Если же вы пользуетесь ковриком спортзала, обязательно обрабатывайте его антибактериальным спреем до и после тренировки. Люди и их ноги – настоящий рассадник бактерий, поэтому лучше не рисковать.

Осторожно со спиннингом

Спиннинг – отличное кардио, но он может навредить шее, если неправильно держать положение тела.

"Инструкторы говорят опустить плечи, но это подходит не всем. Обязательно сообщите тренеру, если вы новичок, и поинтересуйтесь советами по защите шеи и плеч. Это поможет избежать лишних трат на массажи или хиропрактику", – рассказывает сертифицированный тренер Шари Портной.

Осознанность в тренировках

Тренировки в спортзале – это возможность договориться с собой о регулярности. Тем не менее, будьте внимательны: занятия с отягощениями или интенсивными движениями могут не дать эффекта, если выполнять их неправильно.

"Занятия созданы, чтобы помочь вам начать, особенно если вы новичок. Неправильная техника не даст результатов. Если вы только начинаете, выбирайте тренировки с инструктором, который поможет вам и проконтролирует технику. Это уменьшит риск травм и сохранит время", – объясняет Портной.

Сделайте спортзал веселым местом

"Самое главное, что часто не говорят о спортзале: это должно быть весело. Люди, которые получают лучшие результаты, обычно находят в спортзале то, что им по душе. Это может быть йога, зумба, спиннинг – выбор огромен, и каждый может найти занятие, которое приносит удовольствие!", – говорит эксперт Сара Хейс Кумер.

Определите три реалистичные цели

Прежде чем начать тренировки, определите до трёх конкретных целей: похудеть, подготовиться к соревнованиям, научиться подтягиваться.

"Исследования доказывают, что постановка четких целей помогает достичь результатов и не сбиться с пути. Сформируйте реалистичный график: начните с 3 тренировок по 30 минут в неделю. Когда это войдет в привычку через 4 недели, увеличивайте до 4 раз. Обещая себе ходить каждый день, вы рискуете разочароваться, если пропустите несколько дней, и потеряете мотивацию", – объясняет тренер Сахмура Гонсалес.

В спортзале не так много людей, как кажется

Современные спортзалы – это место для людей разного возраста и уровня подготовки.

"Посетители - от 18 до 80 лет, и спортзалы предлагают огромный выбор: зумбу, тяжелую атлетику, реабилитационные и профилактические занятия. Не думайте, что вас оценивают подтянутые спортсмены – у каждого свои цели. Не бойтесь и не волнуйтесь!", – говорит Гонсалес.

Меньше – значит лучше

Для новичков важно помнить: результаты не появятся мгновенно. Часто люди пытаются выложиться на максимум в первый день и в результате пропускают следующие тренировки из-за боли или усталости.

"Сохраняйте умеренный уровень нагрузок, чтобы тренироваться регулярно и долго. Когда база создана, постепенно повышайте сложность, чтобы достигать прогресса", – советует тренер Тайлер Спроул.

Планируйте время для душа

Если собираетесь принять душ в спортзале перед работой, учтите расписание занятий, чтобы избежать очередей.

"В 8 утра многие заканчивают тренировку и готовятся, поэтому планируйте принятие душа вне этого времени", – рекомендует Гонсалес.

Это игра чисел

Это настоящая игра цифр. Вы замечали, как абонементы в спортзалы со временем становятся все доступнее? А обращали ли внимание, что многие люди – возможно, и вы, и ваши знакомые – ежемесячно платят за тренировки, но редко или вообще никогда не посещают зал?

По словам Тима Блейка, владельца спортзала, "бизнес спортзалов базируется на том, что многие клиенты оформляют абонементы и платят, но на самом деле не приходят".

Исследования показывают, что только около 20% абонентов регулярно тренируются. Поэтому, чтобы зал, который рассчитан на 1000 активных посетителей, мог успешно работать, ему приходится продавать около 5000 абонементов. Именно поэтому цены остаются достаточно низкими – абоненты редко отказываются от подписки, даже если фактически не пользуются услугами.

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