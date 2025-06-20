3 самых эффективных упражнения для поддержания формы во время путешествий

Путешествия – это отличный способ перезагрузиться, но они часто становятся вызовом для фитнес-режима. Ограниченное пространство, отсутствие оборудования и плотный график могут помешать регулярным тренировкам.

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Однако оставаться в форме во время отпуска вполне реально - даже без спортзала. Тренер Робин Вайсман поделилась с eatthis.com эффективными упражнениями, которые можно выполнять где угодно: в отеле, на пляже или просто на коврике.

1. Обратные выпады с изолированным сгибанием рук

Это универсальное упражнение активирует все тело и не требует никакого инвентаря. Вайсман объясняет: "Начните с того, что ноги стоят на ширине бедер, корпус напряжен. Поднимите правую ногу и сделайте шаг назад. Опуститесь так, чтобы оба колена образовали примерно 90 градусов. Затем вернитесь в исходную позицию".

После этого из положения стоя выполните сгибание рук в локтях, имитируя упражнение на бицепсы. "Руки должны быть вдоль тела, плечи прижаты к бокам. Согните руки к плечам, удерживая напряженный пресс. Задержите движение в верхней точке и медленно опустите руки вниз. Далее повторите все на другую ногу. А когда освоите технику, можно вместо гантелей взять бутылки с водой - это добавит нагрузки", – советует тренер.

2. Планка

Одно из самых простых упражнений для путешествий, которое требует лишь немного свободного пространства и вашей силы – это планка. По словам Вайсман: "Планка укрепляет мышцы кора, помогает улучшить равновесие и держать осанку. Лягте лицом вниз, руки разместите под плечами, ладони направлены вперед. Поднимите корпус, опираясь на руки и пальцы ног. Следите, чтобы тело оставалось ровным, плечи были расправлены, а позвоночник – прямым. Напрягите пресс и удерживайте положение в течение 60 секунд".

3. Статические приседания у стены

Этот вариант приседаний отлично прорабатывает ноги и ягодицы. "Станьте спиной к стене, ноги разместите на ширине плеч, а подбородок держите вверху. Отступите от стены примерно на 60 сантиметров (расстояние можно регулировать для удобства). Медленно скользите спиной вниз по стене, пока бедра не будут параллельны к полу, а колени - над лодыжками. Удерживайте это положение 60 секунд, после чего возвращайтесь вверх", – советует Вайсман.

Эти упражнения не требуют специального снаряжения, идеально подходят для любого уровня физической подготовки и легко вписываются в график даже в насыщенные дни отдыха. Достаточно 10-15 минут утром – и ваше тело скажет вам "спасибо".

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