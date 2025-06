10 продуктов, которые не стоит брать с собой на пляж

Когда вы планируете пляжный отдых, вы должны быть готовы ко всему. Однако проблемы могут случиться в любом месте при неожиданных обстоятельствах.

В частности, стоит быть внимательными к выбору пищи которую вы положите в свою пляжную сумку, поскольку некоторые продукты и напитки могут стать лишними на пляже. От какой еды и напитков на пляже стоит отказаться, чтобы избежать проблем со здоровьем, рассказали в Eat This, Not That.

Белое вино

Во время отдыха на солнце лучше воздержаться от белого вина, поскольку оно может увеличить риск меланомы и других видов рака кожи. Это происходит из-за снижения уровня антиоксидантов и витаминов, которые защищают кожу от ультрафиолета. Зато красное вино благодаря флавоноидам, может помочь уменьшить вредное воздействие солнца.

Говядина

Гамбургер может быть идеальным летним перекусом, но на пляже он может создать ненужный дискомфорт. Высокое содержание белка и жиров в говядине затрудняет пищеварение, заставляя организм тратить больше энергии, что приводит к повышению температуры тела.

Кофе

На пляже лучше воздержаться от кофе, поскольку он действует как мочегонное средство, что может привести к обезвоживанию. Кроме того, кофе стимулирует высвобождение гастрина, которое может усилить активность желудочно-кишечного тракта, а это на пляже вряд ли будет комфортно.

Чай

Как и кофе, чай обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию. Если вы не можете обойтись без кофеина, обязательно пейте много воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.

Кукуруза

Хотя кукуруза является незаменимым атрибутом пляжного отдыха, ее употребление может вызвать вздутие живота. Это происходит из-за того, что кукуруза содержит углеводы, которые трудно усваиваются, что может привести к ферментации в кишечнике и образованию газов.

Чипсы

Чипсы могут быть чрезвычайно привлекательными, однако это не лучший выбор для пляжного перекуса. В частности, глутамат натрия в составе добавляет аппетит, что делает из них тот продукт, от которого трудно отказаться.

Крендели

Крендели, хотя и кажутся просто закуской, однако могут быть такими же проблемными как чипсы. Высокое содержание натрия может привести к вздутию живота, из-за чего вы почувствуете себя переполненным еще до того, как успеете выпить воды.

Сухофрукты

Сухофрукты богаты питательными веществами, но могут вызвать вздутие у людей с мальабсорбцией фруктозы. Чтобы избежать дискомфорта, уменьшите количество сухофруктов в своих перекусах и выбирайте свежие фрукты, например, арбуз, который богат водой.

Мясная нарезка

Мясные деликатесы могут содержать до 790 миллиграммов натрия в одной порции, что составляет треть дневной нормы. Высокое содержание натрия, как в беконе, мясных деликатесах и сырах, может вызвать задержку воды в организме, что в свою очередь усиливает вздутие живота и делает целлюлит более заметным.

Содовые и другие сладкие напитки

На пляже лучше воздержаться от сладких газированных напитков. Сахар может ускорить распад коллагена, что приводит к появлению целлюлита. Вместо подслащенных напитков, таких как энергетические напитки или диетическая газировка, выбирайте воду, чтобы чувствовать себя и выглядеть на пляже лучше.

