Худшая еда, которая разрушает мозг у детей
Выбор правильной пищи для детей может быть чрезвычайно сложной задачей, поскольку следует учитывать не только их прихоти и вкусовые предпочтения. Период роста детей — это критический этап развития, во время которого диета играет ключевую роль, в частности в физическом и психическом здоровье.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet: Child & Adolescent Health, популярная вредная пища опасна для развития мозга ребенка. Подробно об исследовании и еде, которая может навредить здоровью детей, рассказали в Eat This, Not That.
Об исследовании
Трое ученых из Западного университета в Канаде проанализировали более 100 исследований, в том числе и собственные. Они изучали, как нездоровое питание влияет на мозг детей и подростков.
Исследование показало, что дети и подростки потребляют чрезмерное количество калорийной вредной пищи, что негативно влияет на развитие мозга. Это связано с тем, что их лобный кортекс, ответственный за память, внимание и самоконтроль, находится на этапе формирования.
Влияние чрезмерного количества пищи
Чрезмерное потребление фастфуда в детстве может нарушить контроль аппетита, что повышает риск нездорового питания и ожирения во взрослом возрасте. Исследования также связывают плохое качество рациона подростков с более высоким уровнем депрессии.
Ученые из Университета Джорджии обнаружили, что большое количество добавленного сахара в детстве может привести к проблемам с памятью во взрослом возрасте. Однако этот эксперимент проводили на мышах, поэтому нужны дополнительные исследования.
Здоровое питание
Чтобы поддержать развитие мозга ребенка, стоит сосредоточиться на полезных продуктах. Добавляйте в рацион больше белка, сложных углеводов, здоровых жиров, железа и витаминов A, C, D и группы B. Избегайте фастфуда, добавленного сахара и рафинированных углеводов, которые могут навредить концентрации и памяти. Сбалансированный рацион из цельных продуктов поможет обеспечить стабильное настроение и умственную активность ребенка.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки могут разрушать мозг.
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