5 вредных привычек, которые вредят мозгу

Мозг — это самый сложный орган в теле человека, который контролирует все наши ощущения, движения и поведение. Поэтому важно заботиться о его здоровье, особенно с возрастом, поскольку изменения в мозге могут вызывать трудности с памятью, вниманием и многозадачностью.

Однако здоровое питание, физические упражнения, интеллектуальные развлечения, достаточный сон и контроль стресса помогают поддерживать мозговую функцию и жить полноценной жизнью. Каких вредных привычек следует избегать, чтобы сохранять когнитивные способности в будущем, рассказали в Eat This, Not That.

Не высыпаться

Для здоровья мозга важен качественный сон, который дает возможность отдохнуть и восстановить силы. Недосыпание может привести к ухудшению памяти, настроения и увеличению риска падений. Важно соблюдать режим сна, избегать дневного сна и ограничить использование экранов и кофеина перед сном. Обычно, пожилым людям хватает 7-8 часов сна.

Пренебрегать социальной жизнью

Поддержание активного круга общения важно для здоровья мозга. Регулярные встречи с друзьями или разговоры с родственниками помогают тренировать когнитивные функции и сохранять ясность ума. По данным исследований, социальные связи могут замедлять снижение когнитивных способностей с возрастом. Поэтому, важно иметь друзей и участвовать в групповых мероприятиях для поддержания умственной активности.

Злоупотреблять алкоголем

Слишком много алкоголя негативно влияет на ваш мозг, ухудшая память, равновесие и речь. Это может увеличить риск получения травм и других проблем со здоровьем. Мужчинам рекомендуется не употреблять более двух порций алкоголя в день, а женщинам — одной. Это поможет сохранить когнитивную функцию и снизить возможные риски.

Избегать движений

Малоподвижный образ жизни негативно влияет на общее самочувствие и здоровье мозга. Если вы много времени проводите сидя, попробуйте добавить больше физической активности: выполняйте домашние дела или гуляйте во время обеда. Это поможет улучшить состояние организма и снизить риски для здоровья.

Не справляться со стрессом

Постоянный стресс и болезни могут ухудшить функционирование мозга, активируя центр страха и повышая уровень кортизола. Это может вызвать проблемы со сном, пищеварением и иммунной системой. Стресс также может изменять структуру мозга, уничтожать новые клетки и увеличивать риск психических расстройств. Кроме того, не забывайте вовремя консультироваться у врача и следовать его рекомендациям.

