Привычка, останавливающая старение мозга: о чем говорит наука

Новогодний период — это шанс начать с нового листа, а потому многие люди решают улучшить свое здоровье именно в это время. Однако важно не только физическое здоровье, но и поддержка ума.

Исследования ученых из Цюрихского университета доказывают, что наши сегодняшние решения могут влиять на когнитивные способности и старение мозга. Почему следует обратить внимание на этот аспект для сохранения здоровья на долгие годы, рассказали в Eat This, Not That.

Продолжайте учиться

Никогда не прекращайте учиться и поддерживайте заинтересованность на протяжении всей жизни. Исследования показали, что постоянное обучение поддерживает активность мозга и замедляет его старение, особенно в пожилом возрасте. Люди, которые регулярно занимаются умственной деятельностью, меньше сталкиваются с дегенерацией мозга.

Кроме того, исследователи выяснили, что люди с высшим образованием демонстрируют меньше признаков старения мозга, а их способность к обработке информации остается высокой даже в старшем возрасте. Это доказывает, что постоянное обучение поддерживает молодость ума и улучшает когнитивные функции независимо от возраста.

О чем говорится в исследовании

Исследование, которое длилось более 7 лет и охватило более 200 пожилых людей, показало, что люди с высоким уровнем интеллекта и активной социальной жизнью имеют меньше признаков дегенерации мозга. В течение этого периода участникам регулярно проводили МРТ для оценки состояния мозга, что позволило выявить лакуны и гиперинтенсивность белого вещества, которые проявляются как "черные дыры" или "белые пятна". Это может свидетельствовать об ухудшении функций мозга, особенно в важных участках, отвечающих за когнитивные способности.

Исследователи предполагают, что эти изменения, вероятно, обусловлены недостаточным кровотоком или потерей нейронов. В то же время было обнаружено, что люди с высшим образованием имели значительно меньше признаков дегенерации мозга, что указывает на потенциальную связь между образованием и сохранением здоровья мозга в старшем возрасте.

Возможности и преимущества

Необязательно иметь академическое образование, чтобы постоянно учиться. Вам необязательно тратить деньги на обучение, поскольку достаточно завести библиотечную карточку или научиться играть в шахматы. Интернет дает доступ к безграничному количеству информации по любой теме, и каждый раз, когда вы используете смартфон, вы можете улучшить свои знания. Это не только полезно для интеллектуального развития, но и помогает сохранить независимость и жизнерадостность в старшем возрасте.

Обучение создает "резервы мозга"

Обучение и развитие когнитивных навыков могут положительно влиять на укрепление нейронных сетей мозга в любом возрасте. Хотя это еще требует подтверждения, есть предположение, что процесс обучения способствует как укреплению уже имеющихся связей, так и формированию новых нейронных сетей.

Занятия, такие как изучение языка или рисование, могут помочь создать устойчивые нейронные связи, которые будут поддерживать когнитивные функции даже в старшем возрасте. Образовательный уровень также может способствовать накоплению резервов нейронных сетей, что позволяет лучше компенсировать возрастные изменения в мозге.

