Привычка, которая помогает мозгу отдохнуть: о чем говорит наука

После 30 лет когнитивные способности постепенно снижаются, но есть способы замедлить этот неизбежный процесс. Регулярные физические упражнения и здоровое питание, в частности овощи, фрукты, орехи и морепродукты, помогают поддерживать мозг в тонусе.

Кроме того, активный образ жизни и поздний выход на пенсию также способствуют сохранению ясности ума. Новые исследования открывают ещё больше возможностей для улучшения когнитивных функций с возрастом, о которых рассказали в Eat This, Not That.

Интернет укрепляет познание

Пожилым людям полезно проводить время в Интернете, поскольку это может улучшить их когнитивные способности. Исследование с участием более 2000 проживающих в Европе показало, что активное использование Интернета связано с лучшими результатами в когнитивных тестах. После выхода на пенсию это помогает замедлить снижение умственных способностей.

Подтверждение теории

В исследовании пенсионеры из нескольких стран, в частности Испании, Германии, Швеции, Италии, Франции и Австрии, в 2013 и 2015 годах прошли когнитивные тесты на запоминание списка слов. Таким образом те, кто пользовался Интернетом, показали лучшие результаты, в среднем вспоминая больше на 1,22 слова. Это свидетельствует, что использование Интернета может положительно влиять на память и когнитивные способности.

Преимущества для женщин

Исследования доказывают, что регулярное использование Интернета может быть полезным для поддержания когнитивных функций на пенсии, особенно для женщин. Таким образом пенсионерки, которые пользуются Интернетом, лучше запоминают информацию, чем те, кто этого не делает. Этот эффект также наблюдается среди мужчин, однако в меньшей степени.

Кроме того, люди, которые работали с компьютерами до пенсии, чаще продолжают использовать Интернет после завершения карьеры, что положительно влияет на их мышление. В то же время сама работа с компьютером до пенсии не имеет прямого влияния на когнитивные способности в дальнейшей жизни. Таким образом, важнейшим фактором остается активное использование Интернета уже на пенсии.

О чем говорится в исследовании

Интернет может помочь сохранить ум активным в возрасте благодаря умственной стимуляции. По мнению соавтора исследования профессора Колина Грина из Норвежского университета науки и технологий, онлайн-шопинг, общение в соцсетях и поиск информации держат мозг в тонусе. Это также улучшает качество жизни, вовлекая в социальную активность. Поэтому, используйте Интернет для общения и новых знаний, чтобы оставаться умственно активным.

