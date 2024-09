Пищевые привычки, истощающие ваш мозг: от чего стоит отказаться

Для поддержания здоровья мозга, стоит тщательно выбирать продукты в рацион и переосмыслить свои пищевые привычки. Избегайте пищи, которая может вызвать потерю памяти и повысить риск болезни Альцгеймера, зато развивая полезные пищевые привычки, способствующие улучшению памяти.

Каких самых вредных пищевых привычек действительно следует избегать, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с ними, чтобы узнать, как улучшить когнитивную функцию и поддержать здоровье мозга.

Употребление слишком большого количества рафинированных углеводов

Рафинированные углеводы, такие как белая мука, сахар, белый хлеб, хлопья и макароны, лишены клетчатки и питательных веществ. Высокое потребление таких углеводов связано со снижением когнитивных функций, особенно в пожилом возрасте. Они имеют высокий гликемический индекс, что может приводить к резким скачкам уровня сахара в крови и ухудшать память. Таким образом, лучше отдавать предпочтение сложным углеводам, таким как цельные зерна, фрукты, овощи и бобовые, которые более стабильно влияют на уровень сахара и поддерживают энергию в теле.

Злоупотребление рыбой с высоким содержанием ртути

Чтобы избежать влияния ртути, особенно беременным женщинам и детям, следует ограничить потребление крупной рыбы, например тунец, рыба-меч и королевская скумбрия. Ртуть является нейротоксином, что может негативно влиять на нервную систему и развитие мозга. Взрослым рекомендуется потреблять 2-3 порции рыбы в неделю, отдавая предпочтение сортам с низким содержанием ртути и богатым содержанием жирных кислот омега-3.

Употребление искусственных подсластителей

Сахарозаменители, такие как аспартам, обеспечивают сладость без калорий, но их влияние на здоровье противоречиво. Исследования показали, что диета с высоким содержанием аспартама может ухудшать когнитивные функции и настроение, а другое исследование на животных выявило снижение памяти у мышей, которым вводили аспартам. Негативные эффекты могут быть связаны с окислительным стрессом и уменьшением доступности глюкозы для мозга. Учтите, что аспартам встречается не только в диетических напитках, но и в йогуртах, конфетах, батончиках и жевательных резинках.

Употребление некачественных жиров

Ненасыщенные жиры, содержащиеся в растительных продуктах, полезны для здоровья. Однако промышленные транс-жиры оказывают негативное влияние на организм и мозг. Насыщенные жиры, содержащиеся в продуктах животного происхождения, также могут ухудшать когнитивные функции. Поэтому избегайте транс-жиров в обработанных продуктах и контролируйте потребление насыщенных жиров.

