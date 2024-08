7 лучших пищевых привычек для женщин: советы для здорового питания

Знали ли вы, что здоровые пищевые потребности мужчин и женщин различаются из-за гормонов и характерного строения тела. Таким образом, хотя большинство привычек вполне универсальны, однако женщинам следует учитывать эти особенности, чтобы не нанести вред своему здоровью.

В частности, вы можете сосредоточиться на сбалансированном питании, богатом белками, клетчаткой и здоровыми жирами, избегая обработанных продуктов и соблюдать регулярное питание. Какие рекомендации могут помочь поддерживать здоровье и энергию, рассказали в Eat This, Not That.

Контролируйте порции

Женщинам стоит контролировать размер порции, а не считать калории. Для этого рекомендуется заполнять половину тарелки фруктами и овощами, четверть - здоровыми крахмалами, а другую четверть - белками. Важно употреблять цельные продукты, включая овощи, фрукты, цельные зерна, семена, орехи и белки, при этом избегая ультраобработанных продуктов.

Добавьте к блюдам больше клетчатки

Клетчатка важна для здоровья кишечника, контроля веса и регулирования уровня сахара в крови. Она не переваривается, добавляет объем пищи и помогает чувствовать сытость, что уменьшает общее потребление пищи. Кроме того, клетчатка может помочь уменьшить резистентность к инсулину, замедляя метаболизм сахара.

Во время менструации употребляйте продукты, содержащие железо

Во время менструации важно есть продукты, богатые железом, чтобы компенсировать потерю крови. Хорошие источники железа включают мясо, морепродукты, орехи, бобы, овощи и обогащенные зерна. Для лучшего усвоения железа комбинируйте эти продукты с пищей, содержащей витамин С.

Прислушивайтесь к своему телу

Прислушивайтесь к сигналам голода вашего тела, а не к внешним инструментам, таким как планы питания или калории. Обращайте внимание на физические и эмоциональные сигналы голода, чтобы избежать переедания вечером из-за недоедания днем. Кроме того, регулярный режим питания поможет поддерживать баланс и уменьшить стресс от контроля еды.

Употребляйте разнообразную пищу

Женщинам важно употреблять разнообразные продукты в каждой пищевой группе, а не ограничиваться одним видом. Не употребляйте только одну чернику и включите дыню, арбуз или яблоки, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Хотя это может быть сложно из-за загруженного графика, однако креативность в выборе продуктов поможет обеспечить нормальное самочувствие.

Получите кальций с пищей

Для поддержания прочности костей важно употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D, а также регулярно заниматься спортом. Включайте в рацион молочные продукты, темно-зеленые овощи, обогащенные продукты и жирную рыбу. Если вы придерживаетесь безмолочной диеты, попробуйте тофу, темно-синюю фасоль, лосось и зелень.

Планируйте здоровое питание

Женщинам важно выделить время для личных целей и планирования здорового питания, даже при насыщенном графике. Именно регулярное питание поможет избежать голода и поддерживать энергию. Чтобы облегчить это, подготовьте здоровые блюда и закуски заранее.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие питьевые привычки могут способствовать похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.