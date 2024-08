8 полезных питьевых привычек, которые могут ускорить ваше похудение

Напитки играют важную роль в похудении, ведь они могут составлять до 18% от вашего ежедневного потребления калорий. Проверяйте, что вы пьете, чтобы избежать лишних калорий, а также учитывайте свои привычки по употреблению жидкостей, особенно во время еды или после тренировок.

Именно здоровые питьевые привычки могут помочь в достижении вашей цели по похудению. Как облегчить свой путь и ускорить похудение благодаря определенным ежедневным действиям, рассказали в Eat This, Not That.

Не полагайтесь на диетические напитки

Диетические напитки содержат меньше сахара и калорий, но это не всегда помогает в похудении. Исследование показало, что люди с избыточным весом, пьющие диетические напитки, часто потребляют больше калорий в целом. Для эффективного похудения важно также уменьшить общее потребление калорий с пищей.

Выпейте пару стаканов воды перед едой

Чтобы похудеть, попробуйте пить пару стаканов воды перед каждым приемом пищи. Это может помочь уменьшить количество потребляемых калорий и способствовать потере веса. Те, кто опробовал этот метод, потеряли в среднем 9,5 кг за 12 недель.

Выпейте протеиновый коктейль перед сном

Чтобы похудеть, важно не только потреблять достаточно белка, но и обращать внимание на время его употребления. Протеиновый коктейль или перекус перед сном может помочь вашим мышцам расти и укрепляться, что способствует сжиганию большего количества калорий. Учтите, что мышцы используют больше энергии в состоянии покоя, чем жир, а потому их большее количество помогает снизить вес.

Начните свой день с зеленого чая

Чтобы поддерживать вес и увеличить шанс прожить долгую жизнь, включите зеленый чай в свой рацион. Исследования показывают, что он помогает похудеть благодаря кофеину и антиоксидантам, поэтому это эффективный способ для улучшения общего состояния здоровья.

Приготовьте смузи для похудения

Вместо завтрака и обеда, которые вместе содержат около 962 калорий, попробуйте смузи с менее чем 550 калориями. Включите в смузи белок (протеиновый порошок или греческий йогурт), клетчатку (шпинат, семена льна, семена чиа), полезные жиры (ореховое масло, авокадо) и антиоксидантные фрукты. Это поможет уменьшить количество калорий и будет способствовать похудению.

Пейте вино до 2 бокалов в день

Чтобы похудеть, не нужно полностью отказываться от алкоголя, но уменьшение его потребления может помочь приблизить вашу цель. Умеренное употребление вина может даже предотвратить увеличение веса в долгосрочной перспективе, поскольку часто замещает другие калории. Однако все же важно контролировать общее потребление калорий.

Употребляйте достаточное количество жидкости в течение дня

Чтобы похудеть, пейте достаточно воды для поддержания водного баланса, ведь она важна для функционирования организма. Таким образом, ваше утро должно начинаться со стакана воды, а в течение дня вам нужно носить с собой бутылку с водой или травяным чаем. Это поможет избежать задержки прогресса в похудении.

Пейте черный кофе

Не добавляйте добавки к кофе, чтобы уменьшить потребление калорий. Обычный сахар и сливки добавляют около 69 калорий ежедневно, поэтому вместо этого попробуйте улучшить методы приготовления кофе.

