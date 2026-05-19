10 смертельно опасных болезней и состояний, риск которых может передаваться по наследству

Генетика может влиять не только на внешность, но и на риск развития опасных заболеваний. Многие люди даже не догадываются, что склонность к сердечным проблемам, диабету или онкологии может передаваться по наследству.

Медики отмечают: знание семейной истории болезней помогает вовремя пройти обследование и снизить риски для здоровья. Эксперты назвали express.co 10 смертельно опасных состояний, которые могут быть связаны с генами и требуют особого внимания.

Согласно опросу, почти половина взрослых не знает своей группы крови, а более 55% не владеют информацией о семейных случаях сердечных заболеваний, онкологии или диабета. Также четверть респондентов не могут сказать, какие препараты принимают их родственники, а почти половина не знает, какие лекарства могут понадобиться близким в случае чрезвычайной ситуации.

Врач и телеведущая программы "Неудобные тела" Дон Харпер проанализировала результаты опроса с участием 2000 взрослых и заявила: "Это демонстрирует тревожный пробел в знаниях людей о собственном здоровье и медицинской истории семьи. Удивляет, как часто даже базовая информация о наследственных заболеваниях или хронических семейных проблемах со здоровьем остается неизвестной".

По словам эксперта, многие ошибочно считают, что если болезнь "заложена в генах", то ничего изменить уже нельзя. "Я убеждена, что знание – это сила. Понимание собственной генетической предрасположенности позволяет человеку контролировать ситуацию, своевременно менять образ жизни и во многих случаях существенно снижать риски", – подчеркнула она.

Профессор Джеймс Огене-Джан подчеркнул: "Этот опрос выявил шокирующую нехватку знаний о здоровье среди населения".

Повышенное артериальное давление

Харпер объяснила, что высокое давление относится к многофакторным заболеваниям. На него влияют не только привычки и образ жизни, но и наследственность.

"Многие люди убеждены, что повышенное давление обязательно сопровождается головной болью или ухудшением зрения. На самом деле большинство не имеют никаких симптомов", – отметила врач.

Она рекомендует всем людям после 40 лет регулярно контролировать давление, а тем, у кого в семье были такие проблемы, начинать проверки еще раньше.

Высокий уровень холестерина

По словам эксперта, лишь около 20% холестерина человек получает с пищей, тогда как остальное производит сам организм.

"Существует наследственное состояние – семейная гиперхолестеринемия. Оно может приводить к очень высокому уровню холестерина, поэтому людям с таким семейным анамнезом важно регулярно проходить обследование", – объяснила она.

Сердечно-сосудистые заболевания

Врач отмечает, что на риск развития болезней сердца влияют как генетика, так и образ жизни.

"Если у близких родственников были сердечные приступы, особенно в молодом возрасте, это может свидетельствовать о повышенной наследственной предрасположенности", – отметила Харпер.

В таких случаях она советует внимательнее следить за питанием, физической активностью и другими факторами риска.

Диабет

В мире миллионы людей живут с диабетом или преддиабетным состоянием, причем многие даже не знают о своем диагнозе.

"Если в вашей семье были случаи диабета, но вы никогда не проходили проверку, стоит сделать это как можно скорее", – подчеркнула врач.

Она напомнила, что диабет значительно повышает риск инфарктов, инсультов, болезней почек, потери зрения и поражения сосудов.

Остеопороз

Остеопороз также имеет тесную генетическую связь.

"Люди часто думают, что если ничего не болит, то проблем нет. Но остеопороз может долго развиваться без симптомов, пока кости не станут слишком хрупкими", – объяснила Харпер.

По ее словам, если болезнь была у близких родственников, риск значительно возрастает. В таких случаях человеку могут рекомендовать специальное обследование плотности костной ткани.

Рак

К наследственным видам онкологии врач отнесла рак молочной железы, простаты, толстой кишки, яичников, поджелудочной железы, кожи, желудка, матки, почек, щитовидной железы, глаза и мозга.

"Если такие случаи были в вашей семье, вас могут направить на генетическое тестирование", – объяснила она.

Болезнь Альцгеймера

Эксперт отметила, что риск развития болезни Альцгеймера также частично связан с наследственностью.

"То, что полезно для сердца, полезно и для мозга", – подчеркнула она.

Врач советует поддерживать нормальный вес, правильно питаться, регулярно тренироваться, не курить и ограничивать алкоголь. Кроме того, для мозга полезны интеллектуальные нагрузки – например, словесные игры, судоку или изучение новых языков.

Астма и аллергии

"Астма имеет очень сильную генетическую связь", – отметила Харпер.

Она подчеркнула, что важно знать об аллергии своих близких и сообщать о них медикам в критических ситуациях.

Психические расстройства

По словам врача, депрессия и тревожные расстройства также могут передаваться по наследству.

"Если в вашей семье были проблемы с психическим здоровьем, стоит особенно внимательно относиться к собственному эмоциональному состоянию", – объяснила она.

Специалист рекомендует регулярно заниматься физической активностью, бывать на природе, контролировать уровень стресса и поддерживать общение с друзьями и близкими.

Аутоиммунные заболевания

Харпер подчеркнула, что все аутоиммунные болезни имеют определенный генетический компонент.

"Если кто-то в вашей семье имеет аутоиммунное заболевание, а у вас появляются похожие симптомы, врач может назначить необходимые обследования", – отметила она.

