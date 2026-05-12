Не только курение: медики назвали неожиданную причину, которая повышает риск рака

Рак остается одной из главных причин смертности в мире, и врачи постоянно напоминают о важности профилактики. Часто люди обращают внимание только на наследственность или экологию, забывая о ежедневных привычках, которые также могут влиять на здоровье.

Онкологи отмечают, что один из самых опасных факторов риска многие до сих пор недооценивают. Речь идет не только об активном курении, но и о регулярном воздействии различных видов дыма, который может серьезно повышать риск развития рака, пишет Parade.

Специалисты напоминают: не все причины развития рака зависят от человека. Например, наследственность и генетические особенности могут повышать риск некоторых видов онкологии. В то же время образ жизни также имеет огромное значение. Сбалансированное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек помогают уменьшить вероятность развития болезни.

"Крайне важно контролировать риски возникновения рака, ведь это заболевание может сокращать продолжительность жизни и приводить к тяжелым последствиям. Рак возникает из-за повреждения клеток, которые организм уже не может восстановить. В результате клетки начинают бесконтрольно размножаться и поражать жизненно важные органы", – объясняет доктор медицинских наук Сэнди Котиа.

Онкологи советуют сосредоточиться на тех факторах, которые человек может контролировать самостоятельно. Один из главных – влияние табачного дыма.

Врачи призывают серьезнее относиться к контакту с дымом от сигарет и других табачных изделий. По словам онколога Амны Шер, сигаретный дым содержит токсичные вещества, среди которых никотин, бензол, мышьяк и формальдегид.

"Эти химические соединения повреждают дыхательные пути, сосуды и сердце. Кроме того, они негативно влияют на ДНК, что может вызвать мутации и способствовать развитию рака", – отмечает врач.

При этом опасность касается не только активных курильщиков. По данным CDC, от 10% до 20% людей, у которых ежегодно выявляют рак легких, никогда не курили или выкурили менее 100 сигарет за всю жизнь.

Одной из причин этого медики называют пассивное курение. "Вдыхание чужого табачного дыма также насыщает организм канцерогенами, которые могут провоцировать рак легких, молочной железы, носовых пазух и носоглотки", – подчеркивает Шер.

Врач-остеопат Брэдли Хиатт добавляет, что опасным может быть и другой дым, с которым люди сталкиваются в быту. Речь идет о:

костры;

дровяные камины;

грили;

автомобильные выхлопы.

Также ученые обнаружили, что длительное воздействие дыма от лесных пожаров способно повышать риск онкологических заболеваний.

Хотя чаще всего курение ассоциируют с раком легких, медики напоминают, что табак связан и со многими другими видами рака. В частности, риск возрастает для:

рака головы и шеи;

рака мочевого пузыря;

рака пищевода;

рака почек;

рака желудка;

рака печени;

рака шейки матки и яичников;

рака кишечника;

острого миелоидного лейкоза.

"Большинство людей знает о связи курения с раком легких, но важно помнить и об этих других видах онкологии. Именно поэтому врачи должны внимательно следить за состоянием здоровья людей, которые курят, и своевременно назначать обследование", – объясняет Хиатт.

Кроме онкологии, табак вредит и сердечно-сосудистой системе. По словам врача Котиа, токсичные вещества ускоряют образование холестериновых бляшек в сосудах, что увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Чтобы снизить риск развития рака, специалисты прежде всего советуют не начинать курить. Также важно минимизировать контакт с пассивным дымом. Врачи рекомендуют выбирать заведения и общественные места, где запрещено курение, а дома создать полностью "бездымное" пространство.

"Старайтесь не вдыхать дым и не находиться рядом с людьми, которые активно курят. Также стоит уменьшать влияние других источников дыма", – советует Хиатт.

Относительно костров и грилей, медики рекомендуют не проводить слишком много времени у открытого огня и избегать прямого попадания дыма в лицо.

Тем, кто уже имеет зависимость от сигарет, врачи советуют обратиться за помощью к специалистам.

"Семейный врач или пульмонолог могут подобрать никотиновую терапию или медикаменты для отказа от курения", – отмечает Котиа.

