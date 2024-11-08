10 советов, которые помогут похудеть после разрыва отношений

Расставание может стать серьезным испытанием для нашего эмоционального и физического состояния. Однако этот период – прекрасная возможность переосмыслить свою жизнь, позаботиться о здоровье и укрепить уверенность в себе.

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Вместо того, чтобы застрять в старых воспоминаниях, лучше сосредоточиться на себе и шаг за шагом двигаться вперед. Издание eatthis.com подготовило десять простых, но действенных советов, которые помогут вам восстановиться и стать лучшей версией себя.

Уменьшите употребление алкоголя

Да, мы понимаем, что хочется утонуть в коктейлях, но небольшой перерыв на пару недель или даже месяц может стать мощным шагом к самовосстановлению. "Алкоголь является депрессантом. Он тормозит нервную систему и влияет на эмоции, что может способствовать ночным перееданиям и набору веса", – объясняет диетолог Лиза Хайм. Лучше заменить вечернюю выпивку чем-нибудь, что поддержит ваше внутреннее равновесие.

Увлекитесь кулинарией

Влюбляться в кулинарию – гораздо лучше, чем в неподходящего человека! Это возможность быть креативной и пробовать новые блюда.

Ешьте полезную для сердца пищу

"Пусть ваше разбитое сердце восстанавливается благодаря здоровым жирам, как орехи, авокадо и масла, полезные для сердца", - советует Сара-Джейн Бедвелл, автор книги "Schedule Me Skinny". Например, рапсовое или кокосовое масло придаст блюдам особый вкус и полезность.

Попробуйте фисташки вместо устриц

Лущение фисташек может быть терапевтическим, как пузырчатая пленка. "Это снимает стресс и помогает успокоиться", – объясняют Лисси и Темми Лакатос, автор "The Nutrition Twins' Veggie Cure". Фисташки также содержат клетчатку и белок, которые поддерживают сытость, а 30 штук содержат всего 100 калорий!

Чай как средство для успокоения

Теплый чай способен действовать как "успокоительное для души". Черный, зеленый или улун – все содержащие аминокислоту теанин, которая успокаивает и повышает энергию. Это то, что нужно для душевного комфорта после стрессового разрыва.

Жуйте натуральную жвачку без сахара

Хотя жевательная резинка не всегда полезна, в данном случае это может стать антистрессовым средством. Выберите жвачку без искусственных ингредиентов, чтобы контролировать эмоциональную тягу к пище. "Жевательная резинка отвлекает и спасает от лишних калорий", – отмечают Nutrition Twins.

Выйдите на тренировку или просто на прогулку

Любая активность на свежем воздухе, даже просто ходьба может стать первой ступенькой к тому, чтобы начать заниматься спортом. "Прогулка на солнце помогает восстановить психический баланс", – добавляет диетолог Лиза ДеФазио. Начните с простых упражнений и постепенно переходите в тренажерный зал, бег или йогу.

Наведите порядок в своей комнате

Если утро начинается с перевернутых коробок от пиццы и груды хлама, пора навести порядок. Разложите вещи, зажгите свечу, застелите кровать. Мелкие, но стабильные обряды помогают сохранять спокойствие и контролировать эмоции.

Пополните рацион клетчаткой

Чтобы преодолеть пустоту от разрыва, не стоит заполнять ее калорийной пищей. Лучше включите в рацион продукты с клетчаткой: овес, коричневый рис, фасоль, ведь они поддерживают сытость и добавляют энергию для нового старта.

Выбирая более здоровые варианты и поддерживая активный образ жизни, вы не только облегчите эмоциональное состояние, но и постепенно подготовите себя к новым начинаниям.

Ранее OBOZ.UA писал, как восстановить форму после отпуска.

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