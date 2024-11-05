Восстанавливаем форму: как быстро вернуться к здоровому питанию после отпуска

Возвращение из отпуска – это не только воспоминания о солнечных днях и вкусных блюдах, но и момент, когда последствия питания могут поразить. Трудно не поддаться соблазнам вкусных напитков и необычных блюд, когда релаксируешь на отдыхе. Однако эти маленькие удовольствия часто оставляют след на фигуре и самочувствии.

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К счастью существует несколько простых шагов, которые помогут быстро вернуться к здоровому питанию и восстановить форму после отдыха. Их опубликовало издание eatthis.com.

Прекратите употреблять добавленный сахар – хотя бы на несколько дней

Все большее исследование указывает на то, что сахар вызывает привыкание, а десерты только усиливают это желание. Хотя полный отказ от сладкого кажется сложным, но это важный шаг к восстановлению здоровья.

"Убрав добавленные сахара и продукты из белой муки, вы автоматически начнете делать лучший выбор, например, замените мафины с черникой на саму чернику, а белый хлеб цельнозерновым. Попробуйте – вы удивитесь, насколько быстро это работает в вашу пользу", – говорит диетолог. Лия Кауфманн.

Сделайте паузу в употреблении алкоголя

Во время отпуска вы могли немного преувеличить с алкоголем, поэтому небольшой перерыв не помешает. Алкоголь содержит семь калорий в грамм. Уменьшив алкоголь, вы не только снизите калорийность рациона, но и улучшите контроль над питанием, избегая вредных перекусов, таких как пиццы или фри. Так что несколько недель без алкоголя – выигрышный вариант для здоровья и фигуры.

Возобновите тренировку, добавив интенсивности

Возврат к привычным физическим нагрузкам поможет быстрее сбросить набранный вес. "Если во время отдыха вы не занимались спортом, важно возобновить регулярные тренировки, когда вернетесь", – советует Кауфман.

Лучшие упражнения совмещают интенсивное кардио с силовыми тренировками. Подойдут онлайн-занятия или локальные тренировки. Помните: физическая активность не может компенсировать нездоровое питание, но усилит ваши усилия в достижении результата.

Помните о гидратации

Алкоголь и длительные перелеты способствуют обезвоживанию, что часто приводит к чрезмерному аппетиту и медленному кровообращению. В результате вы чувствуете вздутие и усталость, объясняет Кауфман. Чтобы избежать этого, ставьте напоминание о питье воды, нацелившись на объем, равный половине вашего веса в граммах в день. Через несколько дней вы почувствуете себя гораздо лучше.

Позаботьтесь о полноценном сне

Если вам трудно заснуть без своей кровати, вернувшись домой после отпуска, возможно, вы чувствуете себя обессиленным и немного раздутым. Недосып способствует повышению уровня грелина – гормона голода, что ведет к перееданию. Чтобы предотвратить это, старайтесь спать по шесть-восемь часов ежедневно.

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