Как худеть без чувства вины: секреты от Мелиссы Милн

Мелисса Милн, автор книги "Непослушная диета", делится своими размышлениями о том, как сбросить лишние килограммы, не ограничивая себя жесткими диетами. Ее подход к питанию – это революция в мире диет, побуждающая к наслаждению пищей, а не к постоянному ощущению голода.

Видео дня

Ранее Мелисса, как и большинство женщин, придерживалась общественных норм и требований по похудению. Но настал момент, когда она начала свой путь к настоящей свободе из-за питания без чувства вины. Это стало основой ее книги – "Непослушная диета", пишет eatthis.com.

Понимание "непослушной" диеты

Идея этой диеты состоит в том, чтобы не отказывать себе в удовольствиях и не впадать в крайности. Мелисса призывает быть "непослушными" - то есть позволить себе испытать наслаждение от еды, расслабиться, избавиться от негатива и, что важно, перестать слушать те нереальные стандарты, которые навязывают СМИ. Диета, которая не только помогает сбросить лишние килограммы, но и дает внутреннюю свободу – это ее главный тезис.

Одна из ее поклонниц, Джанель Дачесс из Нью-Йорка, рассказывает, что благодаря этой книге она смогла легко контролировать свое питание и за 10 дней похудела на 4,5 кг.

Ешьте, чтобы быть удовлетворены

Мелисса подчеркивает важность питания для удовольствия. Она категорически против идеи голодания для потери веса: "Ты должен есть, чтобы чувствовать себя сытым", – отмечает она. Ведь именно удовольствие от еды предотвращает переедание и поддерживает обмен веществ на должном уровне. Ее совет прост: если вы чувствуете голод – ешьте, но выбирайте здоровые продукты, которые насыщают и доставляют удовольствие.

Избегайте "диетической" пищи

Еще один важный пункт, на котором отмечает Мелисса, – это избегать так называемой "диетической" пищи. Она убеждена, что обработанные продукты, маркированные как "легкие" или "диетические", лишь вредят нашему организму.

"Они не удовлетворяют аппетит, и мы лишь продолжаем их есть, пытаясь найти наслаждение, которое они не могут дать. Следует обращать внимание на настоящую пищу – блюда, приготовленные из качественных ингредиентов, которые доставят удовольствие каждому кусочку", – советует Мелисса.

Десерт – не враг

Что касается десертов, Мелисса уверена, что они не являются врагами диеты. Позволяя себе время от времени что-то сладкое, вы не только делаете свою жизнь более приятной, но и способствуете лучшему контролю над своим питанием. Важно лишь соблюдать меру: одна порция мороженого – это нормально, но не целая ванная ночью.

Здоровое питание без фанатизма

Мелисса также выступает против крайностей в здоровом питании. Она вспоминает своих коллег, которые из-за фанатичного отношения к диете становились слишком ограниченными и стрессовыми. Важно помнить, что потребление пищи должно доставлять радость, а не стать причиной чувства вины.

Ешьте для удовольствия

Мелисса призывает получать удовольствие от еды. Женщины, соблюдающие строгие диеты, часто переедают из-за недостатка удовольствия, что приводит к набору веса. В то же время "Непослушная диета" учит получать удовольствие от каждого кусочка, контролируя размер порций и снимая чувство вины за употребление пищи.

Таким образом, подход Мелиссы Милн к похудению радикально отличается от традиционных диет. Он не только освобождает от строгих ограничений, но позволяет жить полноценно, наслаждаясь пищей и жизнью.

Ранее OBOZ.UA опубликовал секреты похудения Гордона Рамзи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.