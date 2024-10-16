Секреты похудения Гордона Рамзи: как звезда кухни сбросила 23 кг
Многие понимают, что для достижения похудения необходимо соблюдать определенную дисциплину. Речь идет не только о соблюдении диеты, но и о физических упражнениях, активности и т.д.
Известный шеф-повар, отличающийся воспалительным характером, делится своим опытом в отношении одного продукта, от которого ему пришлось отказаться, и рассказывает о своем трехлетнем пути к снижению веса. Гордон Рамзи поделился своими впечатлениями от потери веса. В эксклюзивном интервьюEat This, Not That! он рассказал о четырех значительных изменениях в своем рационе и образе жизни, которые позволили ему сбросить 23 кг.
В 2019 году Рамзи и его жена Тана стали родителями впервые. Это произошло после того, как звезда шоу "Кухонные кошмары" призналась, что он начал процесс похудания ради своего брака. "Я просматриваю старые фотографии и думаю, как Тана оставалась со мной. Тана выглядит лучше и красивее", – отметил он.
Рамзи делится своими секретами, помогающими ему оставаться в форме в 57 лет, несмотря на напряженный график и постоянную близость к вкусной еде.
Гордон Рамзи выбирает полезные жиры
Относительно значительных изменений в своем питании, Рамзи говорит: "Я просто начал есть полезнее. Я употреблял больше полезных жиров, таких как лосось".
Известно, что рыба, особенно лосось, богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют ощущению сытости.
Рамзи также уменьшил потребление молочных продуктов
Рамзи рассказывает, что при увеличении потребления полезных жиров он также существенно уменьшил потребление молочных продуктов: "Я обнаружил, что отказ от молока в кофе и чае дал мне больше энергии".
Он любит спорт
Шеф-повар отмечает, что физические упражнения являются неотъемлемой частью его ежедневного графика. "Утро для меня – это время, когда я всегда занимаюсь спортом. Я стараюсь тренироваться в дни съемок или ранним утром на кухне, чтобы получить заряд энергии на весь день", – говорит он.
Остается активным
Даже, несмотря на работу и обязанности отца пятерых детей, он оставляет время для активности. "Я не сплю!" – смеется он, добавляя: "Конечно, шучу. Когда у меня тяжелый день, я отправляюсь на велосипед – это доставляет мне огромную радость".
Известно, что физические упражнения, особенно на свежем воздухе, улучшают настроение и способствуют более здоровому подходу к жизни.
Ранее OBOZ.UA опубликовал эффективно работающие методы похудения.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.