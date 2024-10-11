Забытые методы похудения, которые действительно работают

Применяя незначительные изменения в повседневной жизни, которые вы даже не заметите, можно добиться больших результатов. Даже снижение потребления на 10 калорий в день позволит вам потерять полкилограмма в год.

Видео дня

Прежде чем начать сложную диету или тратить деньги на персонального тренера, обратите внимание на простые, но эффективные методы похудения. Их опубликовало издание eatthis.com.

Заказывайте черный кофе

Одна чашка черного кофе почти не содержит калорий, в то время как кофе со сливками и сахаром добавляет 80 калорий на чашку. Если вы выпиваете две чашки в день и перейдете на черный кофе, это поможет вам избежать до 6 килограммов лишнего веса в год.

Выбирайте продукты с полным содержанием жира

Новое исследование от института Credit Suisse показывает, что все больше людей предпочитают продукты с полным содержанием жира, отказываясь от обезжиренных вариантов. Несмотря на рекомендации таких организаций, как Американская кардиологическая ассоциация, которая советует сокращать потребление жира, тенденция к натуральному жиру может являться ответом на десятилетия ложных догм о питании.

Выбирайте красные фрукты вместо зеленых

Красные фрукты, такие как яблоки сорта Pink Lady вместо Granny Smith, арбуз вместо дыни, красный виноград вместо зеленого – великолепны для похудения. Они содержат флавоноиды, в частности антоцианы, успокаивающие гены, отвечающие за накопление жира. Например, в красных косточковых фруктах, таких как сливах, есть фенольные соединения, регулирующие жировой обмен.

Пейте чай Пуэр

Этот китайский ферментированный чай может уменьшать жировые отложения. Исследование показало, что у крыс, потреблявших экстракт этого чая, снижался уровень триглицеридов и уменьшались жировые клетки. Хотя результаты на людях могут отличаться, следует попробовать этот напиток, поскольку он обладает потенциально полезными свойствами для вашей фигуры.

Надевайте джинсы

Исследователи из Висконсина Университета обнаружили, что люди, которые одевают джинсы на работу, делают на 500 шагов больше в день, чем те, кто носит официальную одежду. Возможно, вы чувствуете себя более элегантно в деловом костюме, но ношение джинсов может стать путем к более стройному животу.

Принимайте душ перед сном

Горячий душ вечером помогает не только расслабить мышцы, но и повышает уровень окситоцина – гормона, способствующего успокоению. Также тепло от душа повышает температуру тела, что, в свою очередь, способствует более быстрому засыпанию благодаря резкому охлаждению организма после выхода из ванны.

Вдыхайте ароматы фруктов

Исследования показывают, что запах свежих фруктов, таких как яблоки, бананы и груши может приглушить аппетит и уменьшить желание к сладости. Даже лосьон с ароматом фруктов может иметь схожий эффект, поэтому не обязательно ставить фрукты на стол.

Мечтайте о конфетах

Исследование выявило, что фантазирование о том, как вы едите большое количество своих любимых сладостей, может привести к тому, что вы будете потреблять их меньше. Участники эксперимента, представлявшие, что съели многие M&M's, съели меньше конфет во время дегустации, чем те, кто представлял, что съел всего несколько.

Проводите встречи в спортзале

Встреча с друзьями в спортзале – это отличный способ совместить физическую активность с социальным общением. К тому же исследования показывают, что люди, которые занимаются спортом вместе со своим партнером, чаще придерживаются здоровых привычек.

Используйте замороженные продукты

Замороженные овощи и фрукты могут быть даже более питательными, чем свежие, ведь консервирование разрушает витамин С и витамины группы В. Поэтому предпочитайте замороженные продукты, которые сохраняют свои полезные свойства.

Ранее OBOZ.UA опубликовал советы, которые помогут ускорить метаболизм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.