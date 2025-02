10 советов, которые помогут получить больше пользы от ходьбы

Если вам не нравится активность, однако вы чувствуете потребность в физической нагрузке, простая ходьба может стать именно тем, чего вам не хватало. Это простой, но эффективный способ улучшить физическую форму, сжигать калории и ускорить похудение.

Видео дня

Чтобы поддержать прогресс, добавьте несколько простых приемов в свои тренировки. Как это сделать и какие советы могут сделать ходьбу более эффективной, рассказали в Eat This, Not That.

Используйте утяжелители

Ракинг — это ходьба с рюкзаком, что добавляет нагрузку и заставляет во время ходьбы работать большему количеству мышц. Это повышает интенсивность тренировки, помогает сжигать больше калорий и ускоряет похудение. Дополнительная нагрузка также способствует укреплению мышц и повышению метаболизма.

Увеличивайте темп

Для лучших результатов, постепенно увеличивайте скорость или дистанцию. Измеряйте, сколько времени уходит на привычное расстояние и старайтесь проходить его быстрее. Это поможет сжигать больше калорий и поддерживать прогресс в тренировках.

Добавьте наклон

В отличие от прогулки по равнине, ходьба вверх активирует мышцы, повышает пульс и сжигает больше калорий. Исследования показывают, что ходьба под наклоном 6% в течение 30 минут эффективнее для сжигания жира, особенно у женщин в возрасте от 50 лет. Поэтому, для лучшего результата используйте постоянный наклон или чередуйте его с ровной поверхностью.

Используйте интервалы

Интервальная ходьба помогает сжигать больше калорий и улучшать выносливость. Чередуйте 4 минуты в спокойном темпе с 1 минутой быстрой ходьбы или под наклоном. Повторите этот цикл несколько раз, чтобы сделать тренировку более эффективной.

Гуляйте на улице

Ходьба может показаться скучной, однако смена местности и прогулки на свежем воздухе сделают ее более интересной, что поможет поддержать мотивацию. Ходьба также поможет снизить стресс, уровень холестерина и артериальное давление. Кроме того, сопротивление ветра, неровности рельефа и изменения наклона во время прогулки на природе, тратят больше энергии и калорий, ведь привлекают мышцы активнее.

Прогуливайтесь утром

Утренняя прогулка ускоряет метаболизм, улучшает сжигание жира и задает активный темп на весь день. Выполнение упражнений в одно и то же время ежедневно повышает дисциплину, что помогает соблюдать режим. Поэтому лучше всего выходить сразу после пробуждения — это укрепит привычку и сделает похудение более эффективным.

Ищите тропы

Прогуливаясь в пересеченной местности можно улучшить тренировки, благодаря наклонам и спускам, повышающим сжигание калорий. Это также помогает уменьшить воспаление, снизить уровень триглицеридов и улучшить контроль веса. Выбирайте тропы в парке или лесу, чтобы совместить кардионагрузку, работу мышц и свежий воздух.

Гуляйте в паре

Прогулки с другом или в группе могут сделать тренировки приятнее и мотивировать вас поддерживать регулярность. Это также помогает поддерживать долгосрочные результаты в похудении, ведь компания стимулирует к ответственности. Когда вы не одни, у вас меньше шансов пропустить прогулку или сократить ее продолжительность.

Выполняйте повседневные задачи

Чтобы терять вес эффективно, добавьте больше активности в повседневную жизнь, например, ходьба по лестнице или выполнение домашних дел. Эти малые изменения помогут вам быстрее достичь результатов, дополняя вашу обычную физическую активность и сжигать больше калорий.

Контролируйте движения

Сосредоточьтесь на своих движениях во время ходьбы, чтобы улучшить физическую форму и предотвратить травмы. Так, привлекая ягодичные мышцы, вы повысите интенсивность тренировки и будете сжигать больше калорий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о дополнительной тренировке, которую следует выполнять прямо во время ходьбы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.